中歐投資協定傳難產　北京：達成需要雙方共同努力

▲中國國家主席習近平多次提到，要推動在今年底完成中歐投資協定談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

經過35輪談判的中歐投資協定，原預定今年底簽署，但近日傳出因美國準總統拜登團隊關切、歐盟部分成員國反彈聲浪，導致難產。對此，中國外交部發言人汪文斌25日在面對外媒提問，是否今年內無法簽署時，語帶保留的說「協定達成需要雙方共同努力，相向而行。」

外媒報導中歐投資協定面臨阻礙，中國商務部24日特別發出聲明稱，「中方將以自己的速度開展中歐投資協定談判」；汪文斌25日進一步表示，我這裡要強調的是，中歐投資協定旨在為雙邊投資提供更多的機會和良好的制度保障，協定達成需要雙方共同努力，相向而行。

▲中歐投資協定雙邊談判於2013年啟動，只在推進兩方的經貿合作。圖為中歐班列。（圖／CFP）

他說，中方致力於推進高水平對外開放，將在維護好自身安全發展利益的前提下，按照自身的節奏開展對外談判，努力與歐方達成一項全面、平衡、高水平的投資協定。

據了解，12月6到11日，中歐雙方舉行第35輪投資協定談判，事後中國商務部、外交部均表態「取得了重要進展」；中國國家主席習近平更於11月24日、12月9日，與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏通話時，重點提及要推動在今年內，完成中歐投資協定談判。

但《德國經濟周刊》日前報導，中歐談判陷入停滯，是因為中方提出，希望投資歐盟核電站。對此，汪文斌24日時曾駁斥稱，這是假新聞。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

港媒也曾引述比利時首都、歐盟總部布魯塞爾的一名高級外交人士說法，表示經過多輪談判，中方同意向歐盟開放金融服務、製造業、房地產等領域的市場，另作為中方讓步的回報，中國將獲得歐盟同意，向中國投資開放可再生能源領域，不過該條件遭到波蘭和立陶宛等東歐成員國的反對。

值得注意的是，除了中國副總理劉鶴近日的歐洲行傳臨時取消外，美媒《紐時中文網》進一步表示，拜登團隊在背後施壓也發揮了影響，促使中歐投資協定談判暫緩。

文章還提到，對中國來說，若達成協定，是一次重大的外交勝利，但歐盟批評人士抱怨，中國在開放市場、兌現先前在貿易和環境方面的承諾，或解決侵犯人權問題方面做得不夠。另一方面，獲拜登提名美國國家安全顧問的蘇利文21日在推特上發文，呼籲歐洲夥伴與拜登政府磋商，討論對中國經濟行為的共同擔憂。

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▼習近平與拜登2013年在北京會面，未來兩人在大國競合關係上的交鋒，受到關注。（圖／路透）