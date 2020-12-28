　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國8城市暫緩接種輝瑞疫苗！　冷鏈運送過程疑「溫度過高」不合規

▲▼輝瑞疫苗由歐盟配送至會員國，但德國醫護人員發現箱內溫度偏高，懷疑冷鏈運送過程並未能保持一路低溫。（圖／路透）

▲輝瑞疫苗由歐盟配送至會員國，但德國醫護人員發現箱內溫度偏高，懷疑冷鏈運送過程並未能保持一路低溫。（圖／路透）

文／中央社法蘭克福27日綜合外電報導

德國今天開始接種美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國公司BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，但在巴伐利亞邦傳出醫護人員發現疫苗冷卻溫度可能不符規定，導致當地數座城市延緩施打。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）今天展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗大規模接種行動，各地可見安養院居民和醫護人員排隊率先接受施打。

德國最大邦巴伐利亞（Bavaria）北部林契頓裴爾斯郡（Lichtenfels）的郡政府今天發布聲明表示：「當我們檢視冷卻箱中安插的溫度記錄器時，懷疑可能並未符合（疫苗的）冷鏈要求。」

輝瑞疫苗採用新的所謂信使核糖核酸（mRNA）技術，運送至配送中心之前須保存在約攝氏-70度的超低溫下，才能維持有效。

輝瑞已設計特殊的運輸容器，裡面放滿乾冰，以免疫苗在運送途中失效。這支疫苗若放在超低溫下，最多可保存6個月；若放在攝氏2至8度下，相當於各醫院一般冰箱的溫度，則只能保存5天。

除了林契頓裴爾斯，包括科堡（Coburg）、克隆納克（Kronach）、庫姆巴克（Kulmbach）、荷夫（Hof）、貝羅伊特（Bayreuth）和溫希德（Wunsiedel）等巴伐利亞北部城市，也都因為不確定疫苗運輸冷鏈是否一直符合規定，而暫停接種。

另根據德國「慕尼黑水星報」（Muenchner Merkur ）報導，巴伐利亞南部城市奧格斯堡（Augsburg）同樣因為出現類似問題，而延緩疫苗接種。

荷夫郡首長貝爾（Oliver Baer）表示：「新型冠狀病毒疫苗的接種工作，重點不在誰施打速度最快或施打人數最多；若要對民眾有利，最優先考量的應該是安全性和過程謹慎。」

ET快訊
2021瑪法達大預言！「超級吉凶日」曝光　12星座運勢出爐
小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場…她大方合照
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

染疫噁聞臭魚腥、硫磺味！　英國醫師：部分患者出現「嗅覺倒錯」

德國8城市暫緩接種輝瑞疫苗！　冷鏈運送過程疑「溫度過高」不合規

英國「強力變種病毒株」再攻陷1國！　挪威首現2起病例

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！　屍塊四散現場

克里姆林宮：總統普丁將接種國產「Sputnik V」疫苗

快訊／美國地質調查局：智利中部外海規模6.8強震

天上有巨大針筒！德20歲飛行員飛出「特殊路徑」　提醒疫苗問世

美感恩節後「日均暴增20萬例」　佛奇憂聖誕新年假期：後面更嚴重

鹿兒島外海火山噴發「橘紅烈焰衝天際」　氣象廳：2公里內有落石

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫！　2500人爭拿15萬：光榮病死

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

染疫噁聞臭魚腥、硫磺味！　英國醫師：部分患者出現「嗅覺倒錯」

德國8城市暫緩接種輝瑞疫苗！　冷鏈運送過程疑「溫度過高」不合規

英國「強力變種病毒株」再攻陷1國！　挪威首現2起病例

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！　屍塊四散現場

克里姆林宮：總統普丁將接種國產「Sputnik V」疫苗

快訊／美國地質調查局：智利中部外海規模6.8強震

天上有巨大針筒！德20歲飛行員飛出「特殊路徑」　提醒疫苗問世

美感恩節後「日均暴增20萬例」　佛奇憂聖誕新年假期：後面更嚴重

鹿兒島外海火山噴發「橘紅烈焰衝天際」　氣象廳：2公里內有落石

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫！　2500人爭拿15萬：光榮病死

染疫噁聞臭魚腥、硫磺味！　英國醫師：部分患者出現「嗅覺倒錯」

白線停車「也可能吃罰單」？是粗是細看清楚、停好停滿保平安

手指斷掉可以復原嗎？　整形外科告訴你斷指如何接回

峮峮來了！代班《RUN新聞》　KID擁抱「我來保護她」Man炸

嚴重腹瀉成「包」大人　生物製劑穩病情脫離尿布人生

ET賞屋節！台中七期稀有小宅「市政愛悅」　好禮3重送

騎士闖國道遭3車輾爆！　家屬靠「信用卡」認屍：他已失聯多年

2021瑪法達大預言！「超級吉凶日」曝光　12星座運勢出爐

醫認最怕變異病毒本土化！傳播快仍有機會入台　王必勝曝防疫心情

神鬼兄弟連開24家「假新光公司」　坑大陸台商、高官手法曝

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

國際熱門新聞

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

新冠病毒「塞鼻孔」自願染疫

鹿兒島外海火山噴發　氣象廳：2公里內有落石

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

「聖誕老人」造訪養老院18人身亡！　157人慘中鏢

女遭5男性侵　報案又被惡警性侵

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！

賞鳥男田中挖出逾千枚古金幣...價值破3000萬

他預言：中國2021年再爆新病毒

先知驚世預言2021：殭屍將統治地球！

假期助長美國疫情　佛奇：最嚴重階段還沒到來

男星慘遭下毒　認不出女兒媽媽

更多熱門

相關新聞

國產新冠疫苗3廠商有望二期臨床

國產新冠疫苗3廠商有望二期臨床

新冠肺炎國產疫苗已有兩家公司接受食藥署疫苗專家委員會的審議，分別為國光生技（4142）、高端疫苗，預計30日將由衛福部部長陳時中公布是否能夠進入二期臨床試驗，另外還有一家聯亞生技將在明年1月中旬接受再審。專家推測，這3家公司可以進入二期臨床的機會很大。

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！

快訊／美聖誕節「露營車爆炸案」嫌犯找到了！

克里姆林宮：普丁將接種國產疫苗

克里姆林宮：普丁將接種國產疫苗

德20歲飛行員飛出「巨大針筒」路徑　籲關注疫苗

德20歲飛行員飛出「巨大針筒」路徑　籲關注疫苗

假期助長美國疫情　佛奇：最嚴重階段還沒到來

假期助長美國疫情　佛奇：最嚴重階段還沒到來

關鍵字：

德國美國輝瑞PfizerBioNTech疫苗

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

陳建州深夜連續道歉4次！

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

不爽被太妍、RAVI打臉！　韓媒再曝3天2夜約會片

寒流7°C冷到周五！淡水體感剩0°C

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

舒淇IG瘋傳！吃飯喝水「口罩別拉到下巴」下場曝

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面