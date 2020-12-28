德國8城市暫緩接種輝瑞疫苗！　冷鏈運送過程疑「溫度過高」不合規

▲輝瑞疫苗由歐盟配送至會員國，但德國醫護人員發現箱內溫度偏高，懷疑冷鏈運送過程並未能保持一路低溫。（圖／路透）

文／中央社法蘭克福27日綜合外電報導

德國今天開始接種美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國公司BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，但在巴伐利亞邦傳出醫護人員發現疫苗冷卻溫度可能不符規定，導致當地數座城市延緩施打。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）今天展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗大規模接種行動，各地可見安養院居民和醫護人員排隊率先接受施打。

德國最大邦巴伐利亞（Bavaria）北部林契頓裴爾斯郡（Lichtenfels）的郡政府今天發布聲明表示：「當我們檢視冷卻箱中安插的溫度記錄器時，懷疑可能並未符合（疫苗的）冷鏈要求。」

輝瑞疫苗採用新的所謂信使核糖核酸（mRNA）技術，運送至配送中心之前須保存在約攝氏-70度的超低溫下，才能維持有效。

輝瑞已設計特殊的運輸容器，裡面放滿乾冰，以免疫苗在運送途中失效。這支疫苗若放在超低溫下，最多可保存6個月；若放在攝氏2至8度下，相當於各醫院一般冰箱的溫度，則只能保存5天。

除了林契頓裴爾斯，包括科堡（Coburg）、克隆納克（Kronach）、庫姆巴克（Kulmbach）、荷夫（Hof）、貝羅伊特（Bayreuth）和溫希德（Wunsiedel）等巴伐利亞北部城市，也都因為不確定疫苗運輸冷鏈是否一直符合規定，而暫停接種。

另根據德國「慕尼黑水星報」（Muenchner Merkur ）報導，巴伐利亞南部城市奧格斯堡（Augsburg）同樣因為出現類似問題，而延緩疫苗接種。

荷夫郡首長貝爾（Oliver Baer）表示：「新型冠狀病毒疫苗的接種工作，重點不在誰施打速度最快或施打人數最多；若要對民眾有利，最優先考量的應該是安全性和過程謹慎。」