20秒片看「冰封台灣」！鄭明典示警：典型寒潮爆發　冷空氣今夜到

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，冷空氣預計在今天（29日）半夜或到周三凌晨時，逐步接近北台灣，周三將是溫度顯著下滑的時間點。中央氣象局長鄭明典也在臉書貼出一段20秒影片，提醒「寒潮爆發！」

鄭明典說，這波寒流冷空氣推進的速度相當快，地面降溫幅度大，是一次很典型的寒潮爆發事件；這社會上還是有不少人完全不關心天氣預報，所以還是需要周邊的人相互關心、相互提醒，注意氣溫驟降的問題。

根據鄭明典貼出氣象局數值模式「850百帕高度場+溫度」預報影片，只見西伯利亞的強冷空氣不斷逼近台灣，直到周三覆蓋在台灣上空。有網友好奇，「灰白色部分是下雪的部分嗎」；鄭明典回，「不是下雪，算是會結冰的區域。」

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▼強冷空氣將逐步南下影響台灣。（圖／氣象局／下同）

彭啟明也在臉書表示，冷空氣預計在今半夜或到周三凌晨時，逐步接近北台灣，周三將是溫度顯著下滑的時間點；例如今北部回溫，中午高溫有機會到26、27度，周三凌晨開始冷空氣接近，溫度就顯著下滑，周三中午北部就只剩下12至14度；周三晚上降到10度以下，周四凌晨就有機會到7、8度間。

彭啟明指出，這樣的降幅是直線下跌，會是讓您非常有感的溫度下滑曲線，提醒您要特別注意這個劇降式的降溫，對身體是一個非常大的環境壓力；預計跨年周四整天都維持類似低於10度，大約只有7、8度的低溫，要到周五元旦白天才逐步緩回溫。

彭啟明說，這指的是代表性的台北中心溫度，如果在北部北海岸或桃竹苗等空曠低溫，可能還要減個2度，低溫約5度；中部約多個2度，開始冷的時間點約比北部落後幾個小時，但還是有低於10度以下溫度，約9、10度，一直延伸到嘉義、台南，花蓮北部也是類似溫度；高雄、屏東及東半部的台東則是11、12度，空曠地區仍有10度上下的機會。

▼全台低溫特報，周三起劇烈降溫，請民眾要做好保暖工作。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣大致較穩定，北部、東半部有些少部分零星降雨，其他地區多雲為主；周三寒流開始明顯影響，溫度直線下降，早上到晚上是變冷過程，且速度滿快，預計傍晚中部以北就會出現10度低溫。

劉沛滕提醒，這波寒流最冷時間落在周四清晨，屆時中部以北7、8度，局部沿海空曠、近山區平地更低一些些，有可能下探5度；周四跨年起有一天半的時間都在10度以下，一定要做好保暖工作，農作物和養殖漁業也要注意災害。

►氣象局對全台發布低溫特報：

周三下午至周四白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。