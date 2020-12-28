國民黨：司法院證實吳明鴻「蔡英文任命」　遭疑家天下剛好而已

▲國民黨抨擊蔡英文家天下。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

針對總統蔡英文特任其表姊林美珠夫婿吳明鴻接任最高行政法院院長，民進黨日前稱，司法院的相關人事任用，由司法院決定後循程序呈報定。對此，國民黨28日打臉，據司法院新聞稿明確指出，人事案是由司法院薦送、由總統任命；為了確保司法的獨立性，本來就應該主動避免瓜田李下之嫌，否則被人民質疑「家天下」也只是剛好而已。

最高行政法院藍獻林院長年滿70歲，即將退職，蔡英文特任最高行政法院法官兼庭長吳明鴻接任。但吳明鴻是蔡英文的表姐夫，引起爭議。

國民黨在臉書批評，蔡英文任命「表姐夫」為最高行政法院院長，民進黨居然宣稱最高行政法院院長是「司法院獨立決定」，但依據司法院新聞稿明確指出，人事案是由司法院薦送、由總統任命，完全打臉民進黨中央的公開訊息。

國民黨解釋，最高行政法院院長一職，依法屬於總統人事任命權。蔡總統可以同意任命，也可以不同意任命，用一句「尊重司法院決定」，就當作不是自己的決定，令人匪夷所思。

國民黨抨擊，吳明鴻的專業和經歷可能足任院長，但當人民看到總統與最高行政法院院長竟有親戚關係，一旦做成有利政府的判決，如何讓人民相信判決的公正性？為了確保司法的獨立性，本來就應該主動避免瓜田李下之嫌，否則被人民質疑「家天下」也只是剛好而已。

另據司法院26日所發布的新聞稿內容提到，最高行政法院院長藍獻林即將屆齡，司法院本於適才適所之考量，經多方徵詢、斟酌後，向總統府薦送資深、專業、曾任法院院長、行政歷練完整之同院吳明鴻庭長為繼任院長，由總統任命。