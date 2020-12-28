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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用中華台北涉賣國？　國民黨轟蔡政府：又搬馬維拉救援轉移施政無能

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

針對監察委員林文程質疑，馬政府時期以中華台北名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌還指示外交部配合監委追查真相一事，國民黨28日提出三問並回應，這是民進黨長期不願面對外交失利，又見不得國民黨能夠開創國際空間的「酸葡萄心理」；也是蔡政府無法突破我國參與國際組織或活動的僵局，試圖利用「馬維拉」來轉移焦點。

國民黨對此提出兩點回應、三個質問，回應一、過去國民黨執政時，依據中華民國憲法，秉持「一中各表、九二共識」的對等原則，以「中華台北」的名義務實且成功地提升中華民國的國際空間。

其次，針對蘇揆指示外交部應配合監委追查真相，國民黨敦請，監委們善盡職責，一併調查約談蔡政府官員，包括蔡總統本人、卸任副總統陳建仁、前行政院長林全、前國安會秘書長吳釗燮、前外交部長李大維等人，弄清楚當初2016年5月所謂「喪權辱國」的決策過程。此外，以「中華台北」參加奧會的歷任總統包括李登輝、陳水扁以及現任的總統蔡英文是否也都該調查？

國民黨首先質問，民進黨重新執政後，不僅無以為繼，還在對岸的壓力下，選擇了自我矮化，不知道民進黨是忘記了，還是害怕想起來？2016年5月，即便當時台灣收到的世衛秘書處邀請函上面，首次加註了聯大2758號「排我納共」決議及世衛大會25.1號決議的「一中原則」，口口聲聲最愛台灣、最會護主權的蔡英文政府，最後還是派遣衛福部長林奏延率團赴日內瓦參與世衛大會，而且蔡總統當時竟然宣稱，代表團並沒有被矮化的問題。請問蔡總統在內的民進黨諸公，這應如何解釋？

國民黨提到，其次2016年5月，面對世衛秘書處故意給台灣「穿小鞋」的邀請函，蔡政府為何還執意非參加不可？背後是否有不可告人之處？ 第三、陳前副總統曾以中研院院士身分，參加由當時衛生署長葉金川所率領的2009年世衛大會代表團，且就坐在「Chinese Taipei」(中華台北)名牌後，難道陳建仁當時參加了「喪權辱國團」？

國民黨指出，監察院新聞稿內容充斥揣測與猜想，使用「如果」的假設語氣，無具體證據即先扣上馬政府「犧牲台灣主權」的帽子，然後才要行政院深入調查。完全是「先射箭、再畫靶」，行政治清算鬥爭之實。國民黨質疑，這樣的監察委員還能秉持中立、客觀的立場行使監委職權嗎？監察院長陳菊應該出面說清楚、講明白。

國民黨強調，蔡英文政府破壞兩岸關係的和諧與互信，導致我國參與國際組織或活動處處受阻，不思檢討，反利用監察系統清算馬政府時期積極推動我國參與國際組織與活動的作為，行政體系還揚言配合監察系統的鬥爭作法，再次證明蔡英文政府遇到問題，就祭出「馬維拉」，試圖轉移施政無能的焦點，相信人民絕對無法接受。呼籲民進黨應該將心思多放在為人民健康與福祉上，再多的政治鬥爭也挽不回民進黨失去的民心。

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