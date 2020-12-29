寒流迅速南下！漁業署提7點建議：加強防寒、加溫設備

▲寒流來襲，漁業署提出７項要點，呼籲養殖業者加強寒害防範措施。 （示意圖／取自台南市政府觀旅局網站）

記者崔至雲／台北報導

依據氣象局氣象資訊指出，30日鋒面通過及寒流迅速南下，各地氣溫將明顯下降，31日至翌年1月1日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，中部以北及東北部地區最低氣溫僅7度，南部及離島地區亦只有10度上下。漁業署提出７項要點，呼籲養殖業者加強寒害防範措施。

漁業署建議養殖漁業，於魚塭北側搭蓋防風棚，且棚蓋與水面之角度應小於30度，並加強越冬溝之保溫、防寒及加溫等設備；放養數量因環境、條件、種類而異，如虱目魚在越冬溝內密度以每立方公尺1.3公斤以下為宜；在水溫回升、暖和之日，方可依情況酌投飼料。

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▲漁業署籲請養殖業者作好防寒措施。（圖／漁業署提供）

漁業署也建議，寒流來襲後，浮於水面之魚體須馬上撿除，防止水質惡化；寒流侵襲時，盡量避免有驚動魚塭內魚群之行為，例如：投餌、換水及無謂的開關水車；避免過度擾動水體，致水溫下降；寒流期間應注意水溫變化，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如使用魚塭加溫器增加水溫，減輕死亡率。

漁業署表示，倘有災情顯現，請漁民儘速向當地公所通報。漁業署強調，面對極端氣候及冷氣團或寒流侵襲，無論是海上箱網或陸上魚塭之養殖業者應確實加強越冬設備及管理措施，對於不適合冬季養殖之熱帶魚種，應避免於冬季養殖，並作好平時之管理，以減少養殖損失。