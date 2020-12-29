藍紫寒潮要來了「跨年體感0℃」　台北急凍40小時大氣系教授曝原因

▲氣象局表示，30日至週五元旦連續3天氣溫將低於10℃。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者崔至雲／台北報導

入冬首波寒流預計周三（30日）迅速南下，由於威力直逼2016年的霸王級寒流，氣象局28日發布低溫特報，呼籲民眾不可輕忽。氣象局也表示，這波寒潮，台北將連續40小時，氣溫都在10℃以下，大氣系教授表示，寒流又猛又快超有感，若在北部沿海地區跨年的民眾要多注意保暖工作，屆時體感溫度可能將為0℃。

台北市今天中午溫度還來到24、25℃，入夜之後鋒面將抵台，後頭寒流跟著來，溫度急速往下掉，將驟降15℃以上，這一波「負北極振盪」非常劇烈，從台灣颱風論壇天氣特急的粉絲團所公布的圖可看到，一整片藍紫色氣流正朝著台灣靠近。

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中央大學大氣系教授林沛練表示，這次的寒流成因是因為大陸的冷高壓勢力比較強，外圍帶著冷空氣一口氣迅速的抵達台灣，而這次會有氣溫「驟降」的原因，是因為冷高壓從北邊來的「又猛又快」，中間沒有因為變性影響氣溫，所以這波冷氣團抵達台灣時，相對寒冷。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局提供）

林沛練說明，每年其實都有這種快速抵台的冷氣團，但是這次強一些，民眾可能早上還覺得很溫暖有太陽，但是中午以後，等冷氣團抵達台灣，就會感覺氣溫驟降。

林沛練也提到，這次北部空曠地區最低溫可能在6至7度上下，若有些毛雨，又有較大的風，海邊地區體感溫度可能會接近0度，呼籲民眾注意保暖工作。

▲29日傍晚大陸冷氣團急速南下，台灣地區將感受寒流等級溫度。（圖／中央氣象局提供）