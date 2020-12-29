快衝！全台避寒僅1處「10度↑」吳德榮：迎曙光「2縣市」較往年佳

▲到日月潭、三仙台看日出，是跨年迎曙光常見的勝地。（圖／取自交通部觀光局網站）

記者謝承恩／台北報導

2020年入冬寒流來勢洶洶，想瘋跨年、避暑、迎曙光，也要把握這次機會！氣象專家指出，明（30）日起全台急凍10度左右，北部受東北季風影響帶來些許水氣，但直到31日及元旦跨年，空氣較往年乾冷、水氣較弱，到花東地區遊玩的民眾，有很大機會能夠看到2021年的第一道曙光。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮接受《ETtoday》訪問時指出，今年台灣入冬後第一波寒流，相較於2016年霸王級寒流的絕對低溫，少了3度左右，但威力還是不容小覷！特別是氣溫驟降的幅度，比霸王級寒流更強。從今（29）日最高溫算起，這次短時間將驟降15度。」他提醒，對於有心血管疾病的民眾一定要多加小心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而想要迎曙光的朋友，注意了！「往年只要冬天到花東地區迎曙光，很容易因為低雲、水氣而未能如願，今年寒流水氣較往年弱，看到日出的機會較往年更好。」吳德榮說明，由於北北基、宜花東受到東北季風水氣影響，30日會有些降雨機率，但隨後轉乾，東半部海邊的低雲機率增加，但比起往年會有較高機率能夠迎曙光。

吳德榮提醒，這波寒流從週三（30）日起影響至元旦，度過最低溫的跨年夜！全台氣溫幾乎都將會降至10度以下，嘉義以北最低溫下探僅5度，直到元旦白天起氣溫回升。至於西半部的天氣乾冷，另外想要避冬的民眾，全台最溫暖是恆春半島，氣溫可望落在10度以上。