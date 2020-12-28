落實垃圾減量與分類　2021年元旦起超商垃圾清運新措施

▲台南市800多家超商門市，每月垃圾量約400噸，2021年1月1日起，環保局不再清運超商垃圾，業者須委外清運或採用專用垃圾袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市8大連鎖便利商家共800多家門市，每月垃圾量約400噸，為免排擠家戶垃圾收運量，環保局2021年1月1日起，不再清運超商垃圾，業者須委外清運或採用專用垃圾袋，此一新措施，將有助垃圾源頭減量、促進資源回收，預估一個月可增加40噸回收物，約三成。

2021年1月1日起「台南市連鎖便利商店一般廢棄物分類、排出規定、清除方式及處理場所」公告生效。除位於偏遠地區且家數較少的超商，可選擇向環保局備報，使用專用垃圾袋外，其餘一律須委外清運。違反者將依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。

市長黃偉哲表示，超商是市民的好鄰居，但不可否認，也產生了不少的垃圾，超商自行委託清運垃圾，開創台南市垃圾清運、垃圾減量分類新局面，共創政府與企業雙贏。

環保局長謝世傑指出，連鎖超商如有資源回收物、廚餘清運的需求，環保局仍會協助清運。也希望民眾在超商消費時，能將垃圾妥善分類，將一般垃圾、回收物及廚餘分開回收，減輕店員負擔，一起做環保。

近年來超商對消費者的服務日益周到，提供的餐飲類品項大增外，更提供座位區供消費者內用，影響所及垃圾量也快速增加。環保局表示，超商店員工作繁忙，整理垃圾時難免有垃圾夾雜回收物等情形。超商垃圾清運新措施上路，可以預期，資源回收、廚餘回收都會成長。

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