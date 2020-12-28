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陸發改委：全國供電趨於平穩　「有序用電」不能涉及民生

▲青海太陽能光伏發電。（圖／視覺中國）

▲青海太陽能光伏發電。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西、湖南、浙江等地先前傳出限電，引起許多大陸民眾對缺電的擔憂。對此，大陸發改委28日表示，經過協調，湖南、江西、浙江已未再限電，全國電力供需形勢趨於平穩，未來「有序用電預案」不能涉及民生領域，不能涉及居民。

發改委提到，入冬以來，全國用電需求快速增長，12月份以來全國發用電同比增長11%左右，增速比去年同期提高了6個百分點，12月上中旬寒潮來臨，全國日最高用電負荷超過夏季峰值，日最高發電量已接近夏季峰值，歷史罕見，20個省級電網用電兩位數增長，15個省級電網負荷累計137次創下新高。

發改委指出，經濟快速恢復、極寒天氣、供應能力受限等多重因素疊加，湖南、江西出現高峰限電情況，浙江推動能耗雙控和減煤過程中也出現了局部限電的情況。

發改委表示，情況發生之後，發改委、能源局立即協調有關方面，採取多項措施及時應對，目前湖南限電基本恢復，江西12月19日起未再限電，浙江對個別地方做法也進行了糾正，全國電力供需形勢趨於平穩。

發改委也強調，下一步，各地政府部門和有關企業對「有序用電預案」全面進行梳理，科學論證，保證不能涉及民生領域，不能涉及居民。

發改委提到，供暖季以來，電煤需求有所增加，但供應總體穩定，可以滿足生產生活等用煤需要，「對即將到來的寒冷天氣，我們已提前做好準備，制定了周密的煤炭保供應急預案，保障人民群眾溫暖過冬。」

發改委指出，將指導山西、陝西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業，在確保安全的前提下，加快產能釋放，千方百計滿足用煤需求，並根據供需形勢適當增加煤炭進口，優先用於發電供暖用煤需要，充分發揮好進口煤補充調節作用。

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