　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸南方多省限電　他點出「甜蜜負擔」趕工全球訂單

▲▼山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）

▲大陸南方多省宣布限電。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

針對大陸多地近期實施限電，財經作家吳曉波發文指出，除了因為天氣冷導致用電量上升之外，另外還有個「說出來有點秀」的理由，就是大陸工業生產快速恢復，承接世界各地的訂單，「江西的航空工業、浙江的小商品製造工業、湖南的農副食品加工業等等，都為全世界的訂單火力全開，電用得當然也更多。」

吳曉波指出，大陸南方一些省份如江西、湖南與浙江等，近日都出現「限電令」，讓許多民眾感到詫異，認為過去從沒遇過。

他解釋，今年11月高峰期用電功率和耗電量都創新高，從用電負荷能力到電量餘額都負擔不了現在這種用法。如果不省點用，可能會發生兩種情況：第一是電負荷超載，導致系統崩潰；第二則是電力餘額不足，民眾最後只能乾瞪眼，所以限電勢在必行。

至於外界傳言，電力不足是因為大陸決定不跟澳大利亞購買煤炭，導致存量青黃不接，電力不足。吳曉波引數據指出，1到11月大陸共生產34.8億噸煤，進口了2.6億噸，「進口煤只占很少一部分，這裏面從澳大利亞進口的部分，更是九牛一毛，只占2%。」

他認為，用電增加的直接原因天氣因素，南方降溫導致民眾購買取暖電器，「暖氣片銷量比去年同期增長300%，取暖小家電營業額同比增長200%。」由於這類電器是吃電怪獸，導致用電量不足。

▲太陽能，面板，綠能，再生能源。（圖／CFP）

▲大陸財經專家吳曉波認為限電是因為工廠海外訂單量增加。（圖／CFP）

另一個原因，吳曉波則認為「說出來有點秀」（意義近似炫耀），因為根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年全球經濟會萎縮4.4%，大陸卻被預測為世界主要經濟體中，唯一保持正成長的國家，背後是因為大陸迅速復工復產的工業所支撐。

他分析，根據今年11月的數據顯示，全大陸規模以上工業增加值平均增速7%，實施限電的三個南方省份，增速都超過了全國平均值，「代表工業生產快速恢復，承接更多來自世界各地的訂單，今年11月，光是美國自中國的進口額，就增加了46%。」

吳曉波舉例，江西的航空工業、浙江的小商品製造工業、湖南的農副食品加工業等，都在為全世界的訂單火力全開，導致電量消耗更兇。隨著中印於11月底簽署15億美元進口煤炭訂單，並增加風電、太陽能等綠能發電的比重，加上天氣回溫等因素，缺電情況會很快獲得緩解。

 
ET快訊
連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻
北部1千公尺高山可能下雪！　這天起低溫暴跌剩5度
變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株：傳染力更強
小賴台上激吻知名男歌手！　甜「放閃」：出道週年禮物
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大連爆本土疫情「源頭不明」　陸急派10人專家組前往調查

超好勸！救援氣墊被車擋到　消防員「霸氣一句話」讓2男放棄跳樓

8年男友「偷吃按摩店女員工」！小三傳床照挑釁…她2hrs後跳樓亡

中歐投資協定傳難產　北京：達成需要雙方共同努力

台商籲「疫苗護照」超前部署　便利兩岸人士往來

大陸南方多省限電　他點出「甜蜜負擔」趕工全球訂單

全球首條「綠電高速」運行　青海成新能源輸出大省

「離台灣最近鐵路」26日開通！　平潭海峽公鐵大橋投入使用

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

大連爆本土疫情「源頭不明」　陸急派10人專家組前往調查

超好勸！救援氣墊被車擋到　消防員「霸氣一句話」讓2男放棄跳樓

8年男友「偷吃按摩店女員工」！小三傳床照挑釁…她2hrs後跳樓亡

中歐投資協定傳難產　北京：達成需要雙方共同努力

台商籲「疫苗護照」超前部署　便利兩岸人士往來

大陸南方多省限電　他點出「甜蜜負擔」趕工全球訂單

全球首條「綠電高速」運行　青海成新能源輸出大省

「離台灣最近鐵路」26日開通！　平潭海峽公鐵大橋投入使用

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

土耳其施打中國科興疫苗在即　稱有效率91.25%

陳江和為動手打人公開道歉　否認有掐脖子

蛋捲界LV也用這種蛋！家樂福推「非籠飼放牧蛋」改善母雞處境

先探／合勤控、智邦蠶食基建大餅

新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

全台第2家！英式輕食「英格莉莉」插旗微風台北車站　明年1月開幕

賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

先探／挖礦概念股群起飆漲

先探／大尋寶家　發掘轉投資黑馬

年末跑趴常見的3個「彩妝誤區」，畫錯變得超沒質感

邀15歲少女上摩鐵玩跳蛋...她回訊「喜歡」　26歲男友仍判有罪

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

大陸熱門新聞

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

向華強和向佐申請依親來台　向太陳嵐證實申請中

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

台男逾期逗留澳門　15年靠賭博維生

菜鳥護理師喝醉慘遭院長性侵！　結局超反轉

高材生縝密計劃殺死母親：幫她解脫

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後屍骨無存

青海神秘火球　專家：撞擊點爆炸

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

中美潛在爆發點　美學者點名台灣

供過於求 港口罩商現倒閉潮

向華強申請依親居留　陸委會證實

更多熱門

相關新聞

土耳其將打陸疫苗　稱有效率91.25%

土耳其將打陸疫苗　稱有效率91.25%

為抑制新冠疫情，土耳其11月曾大動作宣布，向中國採購5000萬劑疫苗。在宣布將親自接種後，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）12月24日表示，按志願者數據分析，中國疫苗有效性達91.25%，無嚴重副作用，可以確定是安全有效且可信的。

陸點名43款APP改造　含支付寶微信

陸點名43款APP改造　含支付寶微信

海外疫情怕　22年逃犯回中國被逮

海外疫情怕　22年逃犯回中國被逮

陸推人民幣數位化　海基會關注

陸推人民幣數位化　海基會關注

對岸出版品寄台需申請　陸委會回應

對岸出版品寄台需申請　陸委會回應

關鍵字：

中國大陸限電缺電吳曉波

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面