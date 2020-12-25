大陸南方多省限電　他點出「甜蜜負擔」趕工全球訂單

▲大陸南方多省宣布限電。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

針對大陸多地近期實施限電，財經作家吳曉波發文指出，除了因為天氣冷導致用電量上升之外，另外還有個「說出來有點秀」的理由，就是大陸工業生產快速恢復，承接世界各地的訂單，「江西的航空工業、浙江的小商品製造工業、湖南的農副食品加工業等等，都為全世界的訂單火力全開，電用得當然也更多。」

吳曉波指出，大陸南方一些省份如江西、湖南與浙江等，近日都出現「限電令」，讓許多民眾感到詫異，認為過去從沒遇過。

他解釋，今年11月高峰期用電功率和耗電量都創新高，從用電負荷能力到電量餘額都負擔不了現在這種用法。如果不省點用，可能會發生兩種情況：第一是電負荷超載，導致系統崩潰；第二則是電力餘額不足，民眾最後只能乾瞪眼，所以限電勢在必行。

至於外界傳言，電力不足是因為大陸決定不跟澳大利亞購買煤炭，導致存量青黃不接，電力不足。吳曉波引數據指出，1到11月大陸共生產34.8億噸煤，進口了2.6億噸，「進口煤只占很少一部分，這裏面從澳大利亞進口的部分，更是九牛一毛，只占2%。」

他認為，用電增加的直接原因天氣因素，南方降溫導致民眾購買取暖電器，「暖氣片銷量比去年同期增長300%，取暖小家電營業額同比增長200%。」由於這類電器是吃電怪獸，導致用電量不足。

▲大陸財經專家吳曉波認為限電是因為工廠海外訂單量增加。（圖／CFP）

另一個原因，吳曉波則認為「說出來有點秀」（意義近似炫耀），因為根據國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年全球經濟會萎縮4.4%，大陸卻被預測為世界主要經濟體中，唯一保持正成長的國家，背後是因為大陸迅速復工復產的工業所支撐。

他分析，根據今年11月的數據顯示，全大陸規模以上工業增加值平均增速7%，實施限電的三個南方省份，增速都超過了全國平均值，「代表工業生產快速恢復，承接更多來自世界各地的訂單，今年11月，光是美國自中國的進口額，就增加了46%。」

吳曉波舉例，江西的航空工業、浙江的小商品製造工業、湖南的農副食品加工業等，都在為全世界的訂單火力全開，導致電量消耗更兇。隨著中印於11月底簽署15億美元進口煤炭訂單，並增加風電、太陽能等綠能發電的比重，加上天氣回溫等因素，缺電情況會很快獲得緩解。