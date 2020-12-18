大陸多地缺電「官方限電」！　上班族爬二三十層上班

▲員工在黑暗中辦公。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

繼浙江省日前實施環保新規，要求市級單位辦公區域3度以下才可開暖氣後，湖南、江西等省份也陸續發布「拉閘限電」措施。湖南長沙即有多區限電，有民眾反映，因辦公大樓停電，需爬2、30層樓上班，正常生活秩序受嚴重影響。據了解，本次「拉閘限電」與氣溫突降、居民取暖用電量突增，以及工業用電高峰來臨有關。

綜合陸媒報導， 湖南省發改委日前發布《關於啟動2020年全省迎峰度冬有序用電的緊急通知》稱，全省最大負荷已達3093萬千瓦，超過冬季歷史紀錄，日最大用電量6.06億千瓦時，年增率增長14.1%。國網湖南省電力有限公司預測，2020至2021年迎峰度冬期間，湖南電網最高用電負荷將突破目前全省電力供應極限。

《通知》要求，全省自本月8日起啟動限電措施，包括有序用電時段為每日上午10時半至中午12時、下午4時半至晚上8時半；措施將優先保障居民生活、關鍵公共設施和重點企業用電，適當壓限行政單位和景觀用電。

▲湖南浙江多地「限電」停產。（圖／翻攝自微博）

江西電網統籌用電負荷，調度發受電電力均也創歷史新高。江西省發改委決定，自本月15日起，每日早晚高峰段實施可中斷負荷，並啟動有序用電工作。

此外，浙江省近日也實施限電措施，包括要求市級單位辦公區域3度以下才可開空調，且設置溫度不得高於16度等。當地眾多工廠日前也反映，收到了緊急通知，要求即日起至12月31日，所有加工廠全部停止生產。

對於上述情況，大陸發改委17日回應稱，工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。發改委強調，目前為止電力供應保持平穩有序，居民生活用電未受影響。同時已會同相關部門企業，採取措施保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。

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