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衛福部推「10幾款」豬肉產地貼紙　鄭正鈐：下載自填即政府背書

▲▼鄭正鈐抨擊「台灣豬」標章之亂。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）
▲鄭正鈐抨擊「台灣豬」標章之亂。（圖／翻攝自鄭正鈐臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

因應萊豬將於明年元旦開放進口，衛福部印製「台灣豬貼紙」、農委會推出「台灣豬標章」，供民眾選擇肉品，但卻出現多頭馬車、一國多制的狀況。國民黨立委鄭正鈐28日抨擊，衛福部一口氣推出十幾款「有食藥署官銜」的豬肉產地貼紙，任何人都能夠在食藥署網站下載，甚至可以自行填寫產地，幾乎等同政府背書店家使用的是台灣豬。

台灣豬標章之亂風波延燒，鄭正鈐在臉書表示，農委會主委陳吉仲稱，重點是資訊正確不在標章，如果重點不在「標章」，農委會為什麼要大張旗鼓的推廣「不是重點」的標章？

鄭正鈐質問，如果重點在「資訊正確」，為什麼會爆出知名連鎖小吃店，用西班牙豬卻貼上農委會核發的台灣豬標章？難道這就是農委會所謂的「資訊正確」嗎？

他提到，萊豬即將進口台灣，農委會先是推出需要申請的「台灣豬標章」，衛福部跟著湊熱鬧搶推不須審核、就能隨意下載的台灣豬貼紙，而且兩者的顏色、款式都很像。

鄭正鈐表示，衛福部還一口氣推出十幾款「有食藥署官銜」的豬肉產地貼紙，不但任何人都能夠在食藥署網站下載，而且還可以自行填寫產地，貼在店家門口，幾乎等同政府背書店家使用的是台灣豬。這種任意「網路自行下載」的管理機制，不但形同虛設，根本就在混淆視聽。
 

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鄭正鈐台灣豬萊豬

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