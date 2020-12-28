鬼滅角色也違法嗎？男女「私密部位」不同　小學生發問揭性平議題

▲《鬼滅之刃》角色伊之助總是裸著上身。（圖／Muse木棉花-TW提供）

記者林育綾／台北報導

常為同志人權及性別議題發聲的吳少喬，今（28）日在臉書粉專分享，她幫小學高年級生上性侵防制時，談到男女生的私密部位不同，一位孩子拿著《鬼滅之刃》伊之助的貼紙問「伊之助也違法了嗎？」她解釋現行法規只有女性裸露胸部才算違法之後，也引發學生們認為「好不公平喔！」後續她也表示，現行法條「真的很需要性平委員們大調整」。

吳少喬今在個人粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」分享，她替小學高年級的孩子們上性侵防制時，談到男女生的私密部位不同，當孩子以《鬼滅之刃》的角色伊之助來提問時，她說，「你舉了個很好的例子，但伊之助是男生，男生的胸部不會在青春期發育後隆起。女生的胸部會在青春期後發育隆起，是為了未來可能要成為媽媽，在哺乳時方便給視力不好的寶寶喝奶。所以在台灣的法律，會把女性的胸部視為私密部位。在台灣如果能正常溝通的人，公然暴露了私密部位，也會違反『妨害善良風俗』會被處6千元以下的罰鍰喔！」

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▲《鬼滅之刃》角色伊之助總是裸著上身。（圖／記者林育綾翻攝）

而孩子們也回應「好不公平喔，為什麼女生的胸部算是私密部位，全世界都這樣認為嗎？」吳少喬又說明，大多亞洲國家都這樣認為，但在歐美的某些國家與州，有一個日子叫做Free the Nipple Day（解放乳頭日），讓女性可以跟男性一樣裸著上身出門。還透露如果有機會，自己也想參加這樣的活動。

她表示，這些說明是為了讓孩子們理解台灣法規如何，在國際間又怎麼探討看待「女性胸部」與「男女平等」一事。更舉出現行《社會秩序維護法》當中，「以猥褻之言語、舉動或其他方法調戲異性者」就違法，讓她也驚呼，「調戲同性就免罰嗎？」、「我們的各項國家法條，真的很需要性平委員們大調整捏！」

網友看了之後也回應，關於「調戲異性」才算違法那條法規有在修了；還有人說，其實男性的胸部也會隆起。另有網友質疑「跟男性一樣有平等露出胸部的權利，這個對女性有什麼好處？」、「雖然支持胸部裸露平等，但是想起某些(請注意是某些，別對號入座)男性會用有色眼鏡去看自己的胸部就覺得挺噁心」。

▲吳少喬以哺乳經驗來舉例。（示意圖／記者姜國輝攝）

吳少喬接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，她曾經是全母乳的媽媽，在公共場合確實會有需要哺乳的需要，感慨說，「儘管台灣已經推動不歧視母乳哺育多年，但這世界真的對於女性乳房充滿各種偏見」。

她強調，「如果女性與男性一樣，有平等可以裸露胸部的權利，對於哺乳媽媽的偏見也會變少。我們求的從不是好處，而是一種生為人不該被掛上『不同性別就該怎麼辦』的框架」。

她更以親身經驗舉例，「我曾在火車上哺乳時被人用手機拍下，然後被竊竊私語評論著對錯。卻沒有人能體會女性光是要育兒，就已經充滿各種不平等的待遇，更何況明明是以孕育下一代而隆起的乳房，卻被貼上性器官不得裸露的污名。」

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