鬼滅電影版「一片168元」！賣家自曝盜錄非正版：前5分鐘模糊

▲有人在拍賣APP上販售盜錄片。（圖／記者鄺郁庭擷取）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本動漫《鬼滅之刃》在台上映惹出不少風波，先是中文配音事件，還有不少跟風朝聖的人會在影廳拍照，雖然不一定是電影畫面，但就是可能觸犯著作權法。沒想到，就有女網友在拍賣APP上發現，竟然有人在賣盜錄片，商品名稱還強調「非正版 前面5分鐘模糊 介意勿拍」，讓她超傻眼。

這位女網友在《Dcard》發文「拍賣APP賣盜錄片」，說她逛拍賣APP想買《鬼滅之刃 無線列車篇》的周邊，意外看到有人在賣盜錄片，商品名稱大剌剌地打出「日本動漫 無線列車篇 劇場版『鬼滅の刃』無線列車編（2020）非正版 前面5分鐘模糊 介意勿拍」，價格是168元。

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▲盜錄片賣168元，讓不少網友直呼乾脆去戲院看就好。（圖／記者鄺郁庭擷取）

原PO接著還點出讓人不禁起疑的一點，「來自中國^^ 奇妙的是他們還沒上映吧XD」，原來是因為出貨地雖然是寫「中國大陸」，但中國似乎沒有上映該部電影，代表拍攝的人可能根本就是台灣人，「已向木棉花檢舉！」慶幸的是，目前已售出數是0。

貼文一出，其他人紛紛留言，「都花錢了幹嘛不去電影院享受大螢幕跟音響？」「這個價格加運費，為什麼不直接看電影……」「要花168，不如直接去電影院看了吧！還大螢幕環繞音效。」「如果下次劇場版不像這次那麼快，我就宰了他們。」