17年來最冷！跨年夜「台北氣溫」出爐　打破2004年低溫紀錄

▲今年跨年夜有望成為17年來最冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

跨年夜冷到爆！中央氣象局表示，下周三寒流南下加上鋒面通過，氣溫將會溜滑梯往下掉，預計下周四跨年夜台北測站將下探7.4度，將比歷史紀錄2004年的7.6度更低，成為17年來最冷跨年夜。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日至下周二期間天氣相對溫暖，周日有一小波鋒面通過，東北季風稍微增強，周二又再度回暖，期間各地高溫約23到24度，受東北季風影響期間略降1到2度，早晚低溫則約17到19度。

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陳伊秀指出，下周三起寒流南下，這一波冷空氣的「冷平流」較厚，因此影響時間會從周三到周五，周三冷空氣衝到台灣全台有感，當日氣溫像溜滑梯一樣驟降，預計在周三夜晚到周四清晨最冷，南台灣變冷時間較晚，跨年夜最冷。

▲下周三鋒面通過北台灣有雨。（圖／記者李毓康攝）

陳伊秀指出，歷年來跨年夜的氣溫，據統計是2004年的7.6度最低溫，今年跨年夜台北測站預計將下探7.4度，有望打破紀錄，成為17年來最冷的跨年夜。她解釋，只比較近20年氣溫是考慮到全球暖化等大氣環境不同，因此不與更久以前相比。

在寒流影響期間，台南以北低溫下探8度，空曠地區約再低1到2度、高屏與台東地區約10到11度，而高溫方面，北台灣在跨年當日只有9到10度，且不一定出現在白天，可以說是整天都很寒冷，中部高溫則約14到18度、南部約19度。

▲今年跨年夜低溫有望比2004年更低。（圖／氣象局）