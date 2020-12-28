鹿兒島外海火山噴發「橘紅烈焰衝天際」　氣象廳：2公里內有落石

▲日本火山島噴發。（圖／翻攝自推特「@W0lverineupdate」）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本鹿兒島西南部外海諏訪瀨島（Suwanose-jima）28日凌晨3點發布「火山爆發警告」，氣象廳也已將警報級別從2提升到3，並呼籲人們小心距離火山口周圍約2公里範圍內的活動，可能有飛石落下，火山之後也可能再度噴發；所幸目前並無傳出人員傷亡。

根據日媒「NHK」報導，日本氣象廳在諏訪瀨島火山附近安裝監視攝像頭，今（28日）凌晨3點錄下火山噴發畫面，當時雲層濃厚接近山頂，火山在凌晨2點38分左右開始出現火光，約半小時後噴發出的橘紅色岩漿衝上天際。

氣象廳隨後召開會議，表示火山爆發出的內容物往東南方向散落，周圍2公里內可能會有飛石落下，而火山接下來還可能會再發生爆發，住戶窗玻璃或將因此碎裂，務必遠離窗邊。

諏訪瀨島為火山島，根據鹿兒島豐島村統計，該島上住有40戶家庭，約81人居住。據了解，該島自1956年以來幾乎每年都有噴發活動，2013年光是12月便被觀察到247起噴發活動，之後幾年變得更加活躍。2017年8月，噴發煙霧首次噴發至2800公尺的高空，來到最高水平。

事實上該島在江戶時代也曾爆發，1813年發生了大規模噴發後，熔岩自山頂向海流去，高溫融化雪水使雪崩接踵而至。該次噴發疏散了島上所有居民，此後70年均無人居住。