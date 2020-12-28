墨江哈尼／想生雙胞胎就要來這　超1000對登全球自然發生率之首

▲雲南墨江被稱為神秘的「雙胞之城」，雙胞胎自然發生率高居全球之冠。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／雲南墨江報導

雲南墨江被稱為神秘的「雙胞之城」，約有1000餘對雙胞胎，是全球雙胞胎自然出現機率最高的地方。近年，不少科學家及好奇的遊客前往墨江研究當地的水文、植物，甚至是磁場，想要解開這個謎團，雖然，目前仍找不出確切原因，卻也讓墨江憑藉「雙胞胎」這張獨有的名片，在國際上闖出一番名號。

▲哈尼族媽媽白海燕與她的雙胞胎女兒。（圖／記者魏有德攝）

哈尼族媽媽白海燕有一對美麗的雙胞胎女兒，今年已經11歲，長得亭亭玉立。即便在墨江有著雙胞胎的高出生率，對於自己會生雙胞胎，白海燕仍然覺得「很意外」。白海燕表示，生出雙胞胎其實沒有什麼秘方，或許是跟地理因素或飲食習慣有關，「尤其是從雙胞井裡打出來的雙胞水，懷孕前也常喝，也不知道是部真的因為這樣，生了雙胞胎。」

白海燕提到，孩子剛出生的時候連自己都分不太出來，只能靠佩戴的手環辨識，「醫生說，先抱出來那個就是姊姊，慢慢長大後，個性就稍微有差異，姊姊比較內向，妹妹還是比較開朗的。」

▲哈尼族人也不清楚為什麼在墨江生雙胞胎的比例會這麼高。（圖／記者魏有德攝）

墨江的「雙胞」特色，同時成為哈尼族人吸引觀光，帶動經濟成長的利器。在每年5月舉行的墨江國際雙胞胎節中，包括雙胞聯歡晚會、雙子星才藝大賽、千對雙胞大巡遊等活動，皆吸引不少遊客參與，經過數年的累積，吸引超350萬人次遊客，年均收益可達20億元人民幣（約86億元新台幣）。

數據顯示，墨江目前約存在1000多對雙胞胎。以全球自然發生的機率顯示，約1:89，也就是89個孕婦中會存在一名懷著雙胞胎的媽媽，但是，懷雙胞胎的比例在墨江達到1:25，相當罕見，而且，至今還沒有科學方法能解釋，為何在墨江雙胞胎發生的機率如此高。