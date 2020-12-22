台灣師傅坐鎮擋關店潮　北京一茶一坐明年再開兩間分店

▲北京一茶一座貼出集團退卡公告。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

受疫情影響，來自台灣的一茶一坐驚傳關店潮，在上海的17間門店均已歇業，進行內部調整。不過，北京一茶一座的兩間分店仍在持續經營，甚至計劃在2021年再開兩間分店。一茶一座北京加盟店主要營運者宜百壹餐飲管理總經理蘇順敏表示，一茶一座深耕大陸近20年，是受到很多顧客認可的品牌，可塑性仍在，才會繼續投入展店計畫。

▲一茶一坐北京加盟店宜百壹餐飲管理公司總經理蘇順敏。（圖／記者魏有德攝）

中午用餐時刻走進北京一茶一坐位在宣武門外大街的分店，店內入座率接近7成，並未受到集團關掉潮的影響。蘇總提到，消費者持有的舊卡，還是可以在北京消費，疫情下，門店調整也是在理解的範圍之內，「北京從12間店到現在只剩2間，調整的時間從2019年起迄今兩年，主要是把部分門店引入其他品牌作轉換。」

▲北京一茶一坐午餐時間維持7成的上座率。（圖／記者魏有德攝）

蘇總強調，一茶一座並不是全面退出大陸市場，否則所有分店都將關停，不過，集團作出的營運方式調整，仍帶來不小影響，對於加盟主來說，必須快速做出應變，「關店潮最大的影響在於原材料取得，成本相對提高，我們請台灣師傅坐鎮北京，用技術解決原料配送的成本問題。」

此外，蘇總認為，面對艱難的疫情，業態的調整和優化很正常，「現在無法像之前靠盈利較大的分店扶持虧損的，將一些發展潛力不佳的門店關停再造，也是想永續經營的策略之一，考量的要素還是在門店能不能自力更生，取決於盈利。」

專家分析，疫情將使大陸餐飲業出現新一輪洗牌，一些強勢餐飲品牌，不僅有較強的資金流或融資能力能夠度過疫情危機，疫情緩和之後變得更加強大，也會吞噬和佔領這些倒閉品牌讓出的市場份額。

▲一茶一坐主打台式料理，最多曾在大陸各地擁有上百家分店。（圖／記者魏有德攝）

據悉，來自台灣的一茶一坐，以台式菜品、口味為特色，初期採「多數直營、少數加盟」的經營模式，進駐北京、杭州、武漢等23個城市，最多曾開出上百家分店，近年則受到資金鏈影響，再加上疫情爆發，導致集團採取壯士斷腕的措施，大規模關停分店止血。

▲台灣黑麻油及米酒製成的麻油雞是一茶一座的招牌料理之一。（圖／記者魏有德攝）

北京一茶一坐加盟店是少數仍持續經營的分店之一，蘇總提到，一茶一坐的靈魂沒有改變，只是產品的展現方式不同，擁有台式特色的料理在市場上仍有一定的追捧度，「保留台菜的烹飪方式，對原材料及口味進行調整，目前看來，年輕人接受度也很高。」

