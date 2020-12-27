快訊／華航倫敦127人返台「驚傳2人有症狀」　緊急送篩檢中

記者董美琪／台北報導

華航編號CI0082班機27日搭載127人返台，晚間5點36分落地，不過根據《東森新聞》報導，現在傳出有2人出現症狀，目前已經緊急送往篩檢。

▲華航倫敦班機抵台。（圖／翻攝東森新聞）



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華航CI082倫敦飛往桃園班機在當地時間26日晚間9時15分（約台北時間清晨5時15分）起飛，並於今日傍晚抵達台灣。班機共載127人，包含機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。

由於新變種病毒株傳播力強70％，防疫措施也須立刻升級，機場公司沿入境動線進行全面消毒，載運旅客的巴士採梅花座，由6輛防疫巴士分別送往3處集中檢疫所。根據《東森新聞》報導，目前傳出有2人出現症狀，詳細情況仍在了解中。

▲華航英國班機機組人員返台。（圖／記者李毓康攝）



▲機場清潔人員立刻進行消毒作業 。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心23日起升高防疫措施，要求有「英國旅遊史」的入境者全面入境採檢並集中檢疫，檢疫期滿前也會再次採檢。指揮中心發言人莊人祥表示，旅客入境後，曾有症狀的都要當場採檢，有發燒者立刻送醫，其餘所有人一律移到檢疫所集中採檢。

▲▼華航倫敦班機抵台，127人接受檢疫。（圖／記者陳以昇翻攝）



▼華航班機127人接受檢疫，包含機組員。（圖／記者陳以昇翻攝）



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