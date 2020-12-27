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他一句「台北有能吃的滷肉飯嗎？」戰翻　竟釣出南北大不同

▲▼小吃,滷肉飯,燙青菜,晚餐,午餐,台式 。（圖／記者施怡妏攝）

▲滷肉飯示意圖。（圖／記者施怡妏攝）

記者黃心瑀／綜合報導

滷肉飯是台灣常見的小吃，更被許多人認為是具有代表性的美食之一。一名網友日前表示，自己是一名南部人，但在台北都找不到好吃的滷肉飯，在吃過他人推薦的店家之後，也只覺得一間還行，於是好奇發問「台北有能吃的滷肉飯嗎？」

滷肉飯幾乎是台灣各小吃店必備的菜單之一，但每一間店烹調出來的滷肉風味卻各有不同，也都分別擁有不同的擁護者支持。一名網友日前在PTT八卦版以「台北有能吃的滷肉飯嗎？」發文，他在內文寫道自己是一名南部人在台北一直都找不到好吃的滷肉飯，之前去吃朋友推薦的店家，吃完覺得超盤。

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接著網友又提到，前陣子看了YouTuber的影片，就跑去吃了裡面提到的店，到最後也只有覺得一間還行，問道「有沒有台北沒有能打的滷肉飯的掛啊？」一番言論引起網友熱烈討論，有網友表示「台北的滷肉飯都肥肉，在中南部是不及格的」、「沒錯，台北滷肉飯都沒加糖，實在吃不下去」、「滷肉飯肥瘦比例對才是好吃，過肥過瘦都不太優」。

不過也有網友認真舉列出幾間滷肉飯，認為台北的店家也很不錯，其中很多人提到連鎖品牌鬍鬚張，也有不少人提到北投市場的矮仔財，同時也說「在還沒被採訪以前，矮仔財沒有很難排」，此外還有網友推薦溫州街的阿以及三重的今大；更有人藏私地寫道「我才不說勒，怕以後要排隊」。

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滷肉飯台北

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