台北甜點店驚見「恐怖聚寶洞」！她信用卡陣亡　店員吐驚世4句話

▲甜點店刷卡機旁暗藏陷阱，任何東西只要掉進去，就再也出不來了...（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名女網友在臉書抱怨，她26日晚上到某知名連鎖甜點店消費，結果準備刷卡時，不慎將信用卡弄掉到櫃台與冰櫃間的縫隙，因此請求店家協助。不料店員竟回答「掉進去的東西拿不出來，妳只能辦掛失了」，讓她瞬間傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當時她站在櫃台點餐，順手要拿出信用卡結帳，結果一個手滑，導致卡片掉進冰櫃旁的縫隙。

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▲縫隙位處櫃台刷卡機和冰櫃之間，導致不少客人中招。（圖／爆廢公社）

當下原PO告知，「不好意思，我的卡片掉到蛋糕前的洞…」怎料店員立刻說，「掉下去的話只能辦掛失了，我們掉進去的東西都拿不出來。」

原PO有些錯愕，指著店員背後的一疊袋子，「那我可以借紙片或紙袋，把東西勾出來嗎？」店員回答，「我們不提供紙袋。」

原PO再問，「那有膠帶或其他東西能借我嗎？」店員一邊拿著膠帶，一邊回應「店內沒有任何東西可以借。」

原PO有些絕望，「所以…任何東西掉進去都沒辦法拿？」店員秒答「對。」

對話結束後，原PO默默回到位子打電話辦掛失，但她也慶幸「還好滑落的是信用卡，可以辦掛失，如果今天換成手機、扁皮夾、錢或其他東西，可能就要摸摸鼻子買新的，或當作錢掉了…」

▲原PO看到裡面還有其他掉落物，「忽然覺得這是一個聚寶盆」。（圖／爆廢公社）

原PO無奈地說，「肉眼可以看到裡面還有其他東西，忽然覺得這是一個聚寶盆，感覺重新裝潢的時候，可以撿到很多客人掉下去的東西，難道店內對這個洞沒有配套措施嗎？」

許多網友看完紛紛留言，「刷卡機離那個洞那麼近，感覺超容易手滑」、「其實可以拿出來，只是不想處理」、「看店家回答，掉東西的不只妳一個，既然有前例，店家還不做擋板，改進態度不積極」、「其實那是小費箱」、「試一下都沒有就直接說掛失，是在哈囉」、「謝謝你的警示文，我信用卡是國外的，如果要掛失還要出國一趟....」、「明明有辦法解決卻故意不歸還，應該算侵占吧？」

其中，也有不少人提出解方，「打顆蛋加杯牛奶，兩天後店家就打開那個洞了」、「倒水進去讓卡片浮出來（誤）」、「我會當場把臭豆腐打翻」、「應該向總公司投訴」、「報警告侵占，馬上幫妳想辦法解決」、「之前碰到類似情況，店家也沒移動冰箱，用掃把拿就出來了」、「用長尺黏著反折的膠帶或雙面膠，伸進去應該黏得到」、「通報衛生局，馬上清空」。

不過，有網友緩頰，「可能發生太多次了，店員已經眼神死」、「那個冷藏櫃真的很不好移動，我只看過前公司在拆裝璜的時候，曾請工人來移動過，而且是4-5大男生+機具」掀起熱議。