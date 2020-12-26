小屁孩學娃娃機「徒手爽抓麵包」！媽媽裝傻離開...店員忍痛報廢

▲小屁孩模仿娃娃機，「徒手當爪」玩麵包，讓店員不得不報廢處理。（示意圖／取自pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

「家長真的要管好小孩！」台北一名男網友26日晚間到信義區某麵包店消費，看到一名年幼孩子模仿娃娃機，徒手抓起未包裝的麵包。當下媽媽雖喝止，但事後並未將麵包買下。他見狀覺得不衛生，加上正值防疫敏感時期，因此立刻告知店員，最後店家不得不將麵包報廢處理。

原PO在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，當時他看到小孩在玩架上的麵包，「像娃娃機爪子一樣，把麵包整條抓起來」。媽媽看到立刻制止，小孩也鬆手將麵包放回檯面上。

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原PO說，本來以為媽媽會結帳，把孩子抓過的麵包買下來，不料對方裝沒事，走到其他貨架繼續逛麵包。他不禁感嘆，現在多管閒事會被「罵街」，最後只能跟店員說明原委，「可憐的店家無故受到波及，只能把那條麵包拿起來報廢…」

由於《ETtoday新聞雲》近期曾報導「兒子爽挖冰『整櫃報廢』！冰店慘賠3000 媽媽嗆：我們都吃自助餐 」，許多網友看完紛紛留言，「家長的教育不能等」、「至少謝謝你通知店家，不然會有倒楣鬼買到吃到」、「小孩不懂事就算了，怎連家長都不懂事」、「小孩子的行為絕對跟大人有關係」、「真的很多父母不管小孩任小孩亂搞，出了事反而責怪別人！」

其中，也有人分享類似經歷，「我看過類似的情況，結果媽媽把整盤麵包都買下來了」、「前陣子去Ｏ聯，有位爸爸帶小孩，卻放任小孩撕碎架上的水果網套，還問玩夠了嗎」、「我2年前就見過這種情形！而且是做媽媽的讓3歲小孩拿夾子去夾麵包，然後快掉了，他小孩就用手去抓，結果他媽立刻說，你買這個做啥？悻悻然將麵包放回麵包堆中。」

▼貼文一出，立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／信義區三兩事）