新台灣國策智庫民調／2022北市長選戰　蔣萬安44.4％領先陳時中

▲蔣萬安、陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

2020即將結束，距離2022年縣市長大選進入倒數階段。《新台灣國策智庫》25日公布「2022台北市長民調」，若由國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊三人競逐，蔣萬安以44.4％的支持度領先。

民調顯示，台北市民對於市長候選人的政黨支持度依序為，國民黨31％、民進黨20.7％、民眾黨5.8％、時代力量2.3％。

在民進黨有可能參選的人選中，民調指出，陳時中支持度為30.3％、吳思瑤支持度為5.3％、高嘉瑜支持度為14.5％、吳怡農支持度為11.8％。國民黨有可能參選的人選中，民調顯示，蔣萬安支持度為62.3％、韓國瑜支持度為9.2％、羅智強支持度為8.9％。

民調指出，若北市長選舉中，以蔣萬安、陳時中、黃珊珊三人競逐，蔣萬安以44.4％支持度先，陳時中35.7％、黃珊珊12.5％。若以吳思瑤、蔣萬安、黃珊珊三人競逐，蔣萬安仍獲最高支持度52.5％、吳思瑤19.4％、黃珊珊17.0％。若以高嘉瑜、蔣萬安、黃珊珊三人競逐，蔣萬安支持度為56.0％，黃珊珊16.6％、高嘉瑜12.9％。

此外，若以蔣萬安、陳時中、黃珊珊以及時代力量黃國昌四人競逐，蔣萬安仍以最高支持度43.8％領先、陳時中33.9％、黃珊珊10.5％、黃國昌5.7％。

《新台灣國策智庫》民調委由趨勢民調公司執行，調查對象是戶籍在台北市年滿18歲民眾，調查時間12月15日至18日，以市內電話調查，有效樣本1,078份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％。

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