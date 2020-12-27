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火燒2車面臨百萬賠償！拾荒婦月收僅3K…自曝一把15元地瓜葉吃2天

▲▼台中拾荒婦機車起火波及2車，面臨百萬維修費賠償，自曝一把地瓜葉能吃2天。（圖／東森新聞）

▲翁姓拾荒婦人不慎釀火波及2車，車主在得知她的處境後也同意分期付款賠償。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名66歲翁姓婦人26日清晨4時許騎車載著回收物外出變賣，不料後方的便當紙盒疑似與排氣管接觸、因高溫而引發火勢，不但自己的機車被燒得面目全非，路旁2部自小客也遭波及，燒到幾乎爛毀，後續恐得面臨百萬元的汽車維修費。面對媒體，翁婦感嘆，自己平時靠著一把15元的地瓜葉分成2天果腹度日，生活相當拮据，但再怎麼苦，該負的責任也不會逃，「我會慢慢賺、慢慢還！」

頂著一頭白髮的翁姓婦人，凌晨時分仍騎著機車出門，沿途蒐集資源回收物，準備變賣賺取微薄開銷；26日清晨4時許，翁婦忙了一整晚，正準備將好不容易撿拾整理的20公斤回收物載走變賣，換取約百元的酬勞，不料行經國光路時，卻因後方便當紙盒與高溫的排氣管接觸，在聞到一陣焦味後旋即竄火燃燒，雖然翁婦下車抬腳猛踩試圖踩滅火勢，但眼見火光越來越大，最終只能向警消報案求助。

▲▼台中拾荒婦機車起火波及2車，面臨百萬維修費賠償，自曝一把地瓜葉能吃2天。（圖／東森新聞）

▲翁婦後方的便當紙盒與排氣管接觸，因而引發火勢。（圖／東森新聞）

警消趕抵現場時，火勢已經全面燃燒，幸經架設水線灌救後成功撲滅，未釀成人員傷亡，但翁婦賴以為生、拾荒用的機車卻被燒得面目全非，幾乎只剩下骨架無法再騎，且這場大火還波及路邊停放的2部自小客車，其中一部焚損情形相當嚴重，極有可能無法修復，粗估2輛車的維修、賠償費用就上看百萬。

翁婦無奈地說，自己因身體因素只能從事拾荒工作，每個月收入約僅3000多元，市場一把15元的地瓜葉，自己就能夠吃2天，每天的生活開銷都控制在百元以內，生活勉強還能過；但如今發生意外，生活一下子全變了調，儘管賠償金額對她來說幾乎已是天價，但翁婦仍積極聯繫2名車主商討賠償事宜，車主也同意讓翁婦分期付款賠償。

▲▼台中拾荒婦機車起火波及2車，面臨百萬維修費賠償，自曝一把地瓜葉能吃2天。（圖／東森新聞）

▲▼台中拾荒婦機車起火波及2車，面臨百萬維修費賠償，自曝一把地瓜葉能吃2天。（圖／東森新聞）

▲2部小客車遭到大火波及，其中一部毀損嚴重，極可能無法修復。（圖／東森新聞）

翁婦說，現在維修廠還在估價，確切賠償數字還沒出來，自己也在想辦法加快還錢速度，有好友告訴她可以考慮跑美食外送，若是辛勤一些，每個月約能有4萬元收入，但如此一來翁婦就必須再買一輛新機車，對她來說也是一筆不小的開銷。對於未來該怎麼賠？翁婦也說，「我會慢慢賺、慢慢還！」

▼翁婦一把15元的地瓜葉能分2天吃，未來考慮跑外送加快賠償速度。（圖／東森新聞）

▲▼台中拾荒婦機車起火波及2車，面臨百萬維修費賠償，自曝一把地瓜葉能吃2天。（圖／東森新聞）

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