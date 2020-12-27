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快訊／華航倫敦班機17:36降落！127人抵台了　入境雙採集中檢疫

▲▼華航倫敦班機抵台。（圖／翻攝東森新聞）

▲華航倫敦班機抵台。（圖／翻攝東森新聞）

記者陳以昇、許展溢／台北報導

英國新變種病毒株來勢洶洶，華航CI082班機載運114名旅客自倫敦返台的班機今（27日）晚抵達，是英國變種病毒大肆擴散後，單日抵台的最高人數。原定6時15分降落的班機，提早約半小時抵台。一行人經由獨立通道到候機室，機場公司預計動員11梯次保全協助入境。

華航CI082倫敦飛往桃園班機在當地時間26日晚間9時15分（約台北時間清晨5時15分）起飛，並於今日傍晚抵達台灣。班機共載127人，包含機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。由於新變種病毒株傳播力強70％，防疫措施也須立刻升級，機場公司沿入境動線進行全面消毒，載運旅客的巴士採梅花座，由6輛防疫巴士分別送往3處集中檢疫所。

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指揮中心表示，過去14天有症狀旅客會安排在機場先行採檢，發燒者則會立即安排後送就醫，其餘則是等到檢驗所才會採檢，而結束14天檢疫後，也還要再次採檢。

▲▼機場公司營運安全處長黃啟明。（圖／記者陳以昇攝）

▲黃啟明強調，防疫過程絕對滴水不漏。（圖／記者陳以昇攝）

機場公司營運安全處長黃啟明下午出面向媒體說明，從昨天就安排專屬停機位跟候機室，會先在這地方先做完疫調，由專屬人員和保全戒護，沿著路徑通道，先證照查驗，通關、行李沿途都有保全戒護，直到專屬入境通道，接著到北側航廈防疫車道，以集中檢疫方式辦理，作業完畢會做環境清消，最重要是，「通行中都會有保全人員全程戒護，不會和其他人員或旅客有混流狀況。」

黃啟明表示，也設定專屬旅客使用廁所措施，不能混到別的地方，戒護人員部分，機場有防疫人員和機場保全共同配合，嚴密管控，全程都戴護目鏡、口罩和手等等防護，絕對沒問題，會做到滴水不漏。至於有多少名人員戒護？黃啟明說，此次保全作業，前後引導兩邊和後面戒護，一梯次有4至5位保全，以往防疫每梯次為10位進行通關，英國旅客這次有114人，將分11梯次。

另外，若有旅客不舒服，黃啟明指出，要登記CDC防護作業，有另一套標準，也就是這個人要先區隔開來，重新進行檢疫行為，再搭防疫車輛，或利用特別救護車送到集中隔離地點。返國旅客登車共有6部巴士會做防疫運送作業，遊覽車預計2至2.5小時前要就定位，工作人員的前置作業則是1至1.5個小時要就定位。

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