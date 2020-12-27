快訊／華航全機127人入境！1人發燒送醫　有症狀「暴增至5人」！

▲華航英國班機返台，乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）



記者董美琪／綜合報導

華航自英國返台入境，有媒體一度報導5人發燒，不過目前已經確定，除了1人有發燒到39度，已經送抵醫院外，另外4位男性旅客過去14天內出現過症狀（14天內有發燒或疑似症狀，但採檢後屬於輕症），採檢完已跟第六批旅客一起上車，沒有送醫治療。

據了解，華航編號CI0082班機27日搭載127人返台，晚間5點36分一落地，立刻進行大動作檢驗，陸續檢查出有人有「症狀」出現，1人發燒已由救護車送往醫院。

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華航CI082倫敦飛往桃園班機在當地時間26日晚間9時15分（約台北時間清晨5時15分）起飛，並於今日傍晚抵達台灣。班機共載127人，包含機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。

目前，採檢的18件檢體會送到昆陽實驗室，檢驗結果會在明天（27日）中午前出來。

英國變種病毒傳播速度驚人，目前已有15個國家驗出，亞洲包括日本、新加坡及香港，因此各國嚴陣以待。

▲華航英國班機乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼華航英國班機返台。（圖／記者周宸亘攝）

▼華航英國班機返台旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

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