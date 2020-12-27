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少女家中拆禮物…下秒遇「子彈射爆窗」險死！驚揭槍手詭異行徑

▲▼ 女孩,女人,窗邊,窗戶,長髮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲25日傍晚左右，少女來到窗邊拆禮物，險遭嫌犯開槍擊中。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國曼徹斯特一戶民宅25日遭受槍手鎖定攻擊，一名10多歲少女剛結束與家人的聖誕晚餐後，走到客廳窗邊，正當她拆開聖誕禮物準備戴上新耳機時，嫌犯突然朝窗戶開槍，所幸子彈並沒有射中少女，僅因受到驚嚇送醫。警方現仍未逮捕作案嫌犯，而這戶人家也已搬離原住處。

鏡報報導，作案嫌犯25日兩度鎖定這棟民宅開槍攻擊，一次在凌晨1時許、一次在當日下午5時左右，直到晚間外界才發現，原來槍手當日均朝同一扇窗戶襲擊，所幸均未造成人員傷亡。鄰居透露，早在當日凌晨1時許，就曾聽到開槍的聲音。

到了25日下午5時左右，這戶人家正在屋內吃聖誕晚餐，一名老師、一對帶著孩子的夫妻檔及另外3人全在家中作客，一行人聚集在房間內，豈料再度遭受襲擊，且子彈差一點就射中準備戴上新耳機的10多歲少女。事後，少女受到極大驚嚇，搭乘救護車被送往醫院接受治療，警方則是封鎖整條街。

當地警方現已展開調查，並加強巡邏案發社區，但現階段尚未有人被逮捕。

She was so lucky to escape unharmed.

Daily Mirror 發佈於 2020年12月26日 星期六

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