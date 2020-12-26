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學生妹翻牆遭「扒光裙子」涼了！聖誕節翹課慘摔　32秒青春片瘋傳

▲▼學生妹翻牆遭「扒光裙子」涼了！聖誕節翹課慘摔　32秒青春片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲女學生翻牆慘摔，朋友目擊全程也嚇壞。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／柯沛辰報導

福建省廈門一名女學生25日翹課和朋友去過聖誕節，怎料翻牆時長裙勾到圍牆，導致她不僅整個人跌了個狗吃屎，下半身還瞬間大走光。有路人目擊拍下全程，還調侃「下次不要爬了啦」在網上掀起熱議。

綜合陸媒報導，廈門一間職業技術學院女學生25日和同學翹課過節，試圖翻牆離開學園，期間有民眾看到這一幕覺得很有趣，索性拿出手機錄影。

▲▼學生妹翻牆遭「扒光裙子」涼了！聖誕節翹課慘摔　32秒青春片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲女學生華麗翻牆，不料整件裙子留在牆上。（圖／翻攝自微博）

影片中可見，牆外已經有一名朋友在等待，過程看似一切順利，怎料女子長裙被圍牆勾住，導致她整個人迎面摔趴在地，當場發出一聲慘叫。

更慘的是，女子好不容易痛得坐起身來，轉頭才發現有人在拍攝，神情不免有些錯愕。不過，拍攝者似乎不以為意，還調侃了一句「下次不要爬了啦！」

影片在微博曝光後，引發網友熱議。許多人看完紛紛笑說，「拍什麼，還不過去幫忙」、「女漢子，你傷勢怎麼樣」、「唉，一定很痛吧，還被一個中年男子拍了視頻」、「怎麼這麼巧，還剛好被別人拍到哈哈！」

▼女學生摔倒後，一抬頭才看到有人拍下全程。（圖／翻攝自微博）

▲▼學生妹翻牆遭「扒光裙子」涼了！聖誕節翹課慘摔　32秒青春片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▼有同學從牆內伸出友誼的小手慰問。（圖／翻攝自微博）

▲▼學生妹翻牆遭「扒光裙子」涼了！聖誕節翹課慘摔　32秒青春片瘋傳。（圖／翻攝自微博）

 
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