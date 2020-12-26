悲傷聖誕夜！張宏年兒PO舊照怒：盛唐毀全家...團圓吃飯遙不可及

▲▼台中市議員張彥彤臉書po文，怒指盛唐毀滅全家。（圖／張彥彤臉書提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中盛唐中醫使用硃砂、鉛丹入藥，導致台中市前議長張宏年等人嚴重鉛中毒，張目前還住院復健，張議長兒子也是受害者、市議員張彥彤在聖誕夜臉書po文，他傷感的說，數年前全家還開心一起歡度聖誕節，如今看著舊照，令人悲憤盛唐危害全家生活可說是毀滅性的。

張彥彤在臉書表示，「眼尖的朋友應該能發現照片中看得到我爸，數年前我爸還沒重金屬中毒⋯⋯那年我們一起去我姐家過聖誕節與我媽媽的生日，這美麗的時光被我用相機紀錄下來，沒想到如今卻連跟我爸一起坐著吃飯都是那麼遙不可及」。

張還說，父親至今依舊在醫院復健，語言表達能力受損、但是腦袋卻是非常清晰，有時看到我姐帶小孩去，我爸都會轉頭偷偷流淚，這種心酸以及不可磨滅的痛，我相信其他受害者也有自己的辛酸血淚，而鉛中毒對我父親以及我們家庭造成的生活顛覆可以說是毀滅性的。

他還說，聖誕節在西方是闔家團聚的溫馨時光，對於曾經在美國讀書的我而言，聖誕節期間、爸媽總是會盡力排除公事來美國陪伴我與姐姐，到底何時才能再次如以往一樣坐著有說有笑一起吃飯呢？我真的不知道也不知道如何面對，只藉本人經歷的切身之痛，告訴大家、懇求大家，珍惜家人珍惜身邊的人，愛要及時、不要吝嗇對家人的愛，最後祝福大家聖誕佳節快樂。

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