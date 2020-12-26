回憶殺！陳時中視察檢疫所感觸深　不捨清潔阿姨被罵「別回家害人」

▲陳時中出席指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中今（26）日下午突然新增行程，出席指揮中心臨時記者會，會中談到要向集中檢疫所人員表達感謝，台灣防疫成功，檢疫所功不可沒，國內確診783例個案，有3成在檢疫所確診，如果放在其他地方，恐怕就成破口。陳時中也回想當時，曾有一名檢疫所清潔阿姨和他說，鄰居都要她不要回家，不要害到大家，令他不捨。

陳時中今日上午陪同行政院長蘇貞昌前往視察烏來檢疫所，下午又臨時決定出席指揮中心記者會。談到今日前往集中檢疫所，和當初第一波幾個檢疫所指揮官聚在一起，回想當初的心境，是多麼緊張。

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陳時中說，集中檢疫所最早是在不到一週的時間就建立起來，必須感謝衛福部次長石崇良，透過警政署與各部會協調成立，一年下來驗證相當成功。

陳時中談到，成立初期，大家都僅有短期訓練就上陣，後勤組尤其辛苦，「我還記得當時他們有些人回到家還被社區排斥」陳時中回憶，當時有一名清潔阿姨告訴他，鄰居都要她別回家，不要害到大家。然而事實上他們都有做好自我保護，不會發生這樣的事情，但當時大家壓力都很大，情況可以想像。

陳時中細數，從2月3日、3月4日兩次包機開始，仰賴檢疫所安全渡過；2月8日寶瓶星號靠港，基隆醫院進行128人採檢，背後也有集中檢疫所角色，當時已安排只要出現情況就都送檢疫所，做好社區隔離準備；接下來鑽石公主號19人返台，護理師單槍匹馬到成都接血友病患返台，都是靠集中檢疫所。

3月23日長照機構護理師染疫，裡面住民隔離成了問題，因為照顧者、被照顧者都必須隔開，此時集中檢疫所承接下來，照顧工作也由部立醫院護理人員擔起。敦睦艦隊感染爆發，檢疫所馬上騰出700多空位；境外生入境，學校宿舍不夠，也是檢疫所承接，先前的菲律賓、印尼專案，乃至於明天英國班機返台120人，都到集中檢疫所。

陳時中指出，目前國內累積783名新冠肺炎病例，在集中檢疫所確診的就有259人，若沒有那麼好的措施的集中檢疫所，放在任何地方都會形成破口，台灣就會垮。