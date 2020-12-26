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華裔新冠死亡率高達35%！紐約疫情分析出爐　亞洲人受影響最大

▲▼紐約新冠疫情。（圖／路透）

▲最近有學者分析了紐約的新冠疫情後發現，亞裔族群受到的影響最為嚴重。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

醫學網站MedRxiv日前發布最新研究指出，在紐約市的新冠病例中，以華裔與南亞裔為首的亞裔族群受影響最嚴重。南亞裔在新冠確診率和住院率中雙雙排名第二，而華裔則在死亡率上遠高於其他病患，高達35.7%，是白色人種的1.5倍。

綜合外媒報導，今年3月1日至5月31日期間，紐約市的公立醫院共有8萬5328宗新冠病例。研究人員在針對這些病例做出分析後發現，印度、巴基斯坦、孟加拉等地區的南亞裔，是紐約市受新冠疫情影響最嚴重的族裔之一，他們在確診率以及住院率上都高居第二。

▲▼紐約各族裔新冠疫情比較。（圖／翻攝自MedRxiv）

▲紐約各族裔新冠疫情比較。（圖／翻攝自MedRxiv）

這些南亞裔患者的新冠確診率為30.8%，僅次於西語裔的54.7%，而他們的住院率也高達54.7%，僅次於非洲裔的 57.7%。而死亡率最高的族裔來自於華裔。雖然他們的確診率和住院率較南亞裔來得低，但華裔因染上新冠而死的機率卻高達35.7%，是白色人種的1.5倍。

在紐約，整個亞裔族群的新冠死亡率為25.5%，而非裔則為23.7%。這份研究的結果與和諧社區醫療大聯盟（SOMOS）的分析不謀而合。該組織日前公佈，亞裔在疫情期間受到的威脅更大，在每1925名的亞裔中，就有一人染疫而死。

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