　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／華航英返台班機分批「桃機、檢疫所」皆設站採檢　不採台商包機模式

記者洪巧藍／台北報導

英國出現變種病毒，全球戒備，國內從23日開始祭出相關防疫措施，包含要求倫敦飛台北客機航班減半等，而明（27）日晚間將有減班以後首架返台航班。衛福部長陳時中今（26）日表示，預期將有120人自英返國，會全數進入集中檢疫所，且返台後就必須採檢，一部份機場、一部份到集中檢疫所進行。

▲▼1225中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據指揮中心強化防疫原規劃包含：有英國旅遊史者集中檢疫、倫敦飛台北客機航班減半、機組員須居家檢疫14天，且所有入境者須檢疫期滿前採檢。

陳時中今日宣布，自英返國者增加「回國即採檢」，結束檢疫也還是要採檢。陳時中解釋，本來想有症狀者採檢，但考量病毒還是有未知情況，蒐集資料對未來防疫計畫有所幫助。

陳時中也表示，不會比照過往台商包機模式，本次班機抵台後，會由防疫計程車接送到集中檢疫所，在那邊開始採檢，有一部份機場，有一部份到集中檢疫所做。

其他人也看了...

華航明自倫敦載120人返台！下機後搭防疫巴士「去集中檢疫所」
紐籍機師染疫釀本土還牽連數百人採檢　花費上看600萬「全民買單」
紐籍機師染疫拖累台灣　陳時中不排除求償：請法制研析「趨嚴處理」
境外移入+3！來自菲律賓船員、印尼漁工「持陰性證明」仍染疫

ET快訊
拍片「1女戰8男」！本土女優揭AV秘辛
新冠肺炎確診破5萬！韓媒讚爆「台灣防疫」：追不到車尾燈
影片流出！「部長妳奶好兇」　俄議員開會盯豪乳：視線移不開
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紐籍機師染疫拖累台灣　陳時中不排除求償：請法制研析「趨嚴處理」

31歲青年借錢開7網美餐廳...年營收上億！曾慘賠但「心臟大顆」

影／華航英返台班機分批「桃機、檢疫所」皆設站採檢　不採台商包機模式

不是用國產貼台灣豬標章　陳吉仲：元旦起「標示不實罰4至400萬」

境外移入+3！來自菲律賓船員、印尼漁工「持陰性證明」仍染疫

紀錄片《來得及說再見》人瑞李福堂辭世　享嵩壽103歲獨留96歲妻

國高中延後上課過附議　教部：涉地方權責將研處

直擊開箱／朕豪酒店五星豪華早餐一次曝！意外捕獲楊秋興免費爽吃

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

LIVE／陳時中防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　最新說明

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

紐籍機師染疫拖累台灣　陳時中不排除求償：請法制研析「趨嚴處理」

31歲青年借錢開7網美餐廳...年營收上億！曾慘賠但「心臟大顆」

影／華航英返台班機分批「桃機、檢疫所」皆設站採檢　不採台商包機模式

不是用國產貼台灣豬標章　陳吉仲：元旦起「標示不實罰4至400萬」

境外移入+3！來自菲律賓船員、印尼漁工「持陰性證明」仍染疫

紀錄片《來得及說再見》人瑞李福堂辭世　享嵩壽103歲獨留96歲妻

國高中延後上課過附議　教部：涉地方權責將研處

直擊開箱／朕豪酒店五星豪華早餐一次曝！意外捕獲楊秋興免費爽吃

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

LIVE／陳時中防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　最新說明

莫德納疫苗爆首例過敏！醫打針自救　整形者接種後「填充物腫大」

天龍哥「要進兵營拔草」　短租3800含水電！網見照片歪樓：簽下去

水果店還沒收攤！「黑臉巨草莓」躺地罷工　網笑：要買自己秤啦

超音速客機化身超跑「全球限量10台」！飛行極速偷偷寫在這裡

陸「福平鐵路」正式運營　「京台高鐵」連接台灣最關鍵一段

浴室最髒的不是馬桶？純棉毛巾、沐浴球最噁心

自費產檢都OK…夫妻卻產罕病重症兒！一查竟是醫院「弄錯檢體」崩潰

工人修下水道驚見「338萬金條」　警：半年無人領就歸他！

粉色巴士超夢幻！IG爆紅宜蘭網美餐車店　100％鮮奶薄餅鬆軟可口

消防員重傷失能...肇事駕駛冷處理！妻平安夜悲訴：連個探望都沒

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

台中柳川塞爆！他嗆「人口密集度高」被打臉

快訊／08：28高雄4.2地震　最大震度3級

高雄菲籍女出關後確診　揪9人吃鍋採檢結果出爐

快訊／再增3例境外移入！

屁孩喝過飲料放回去！家樂福怒了

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

海軍棄單16桌：講好沒收8千訂金　活蝦老闆曝心聲

更多熱門

相關新聞

紐籍機師染疫拖累台灣　陳時中不排除求償

紐籍機師染疫拖累台灣　陳時中不排除求償

染疫紐西蘭籍機師（案765）造成同班機執勤同事2人航空器感染與1名廣達集團女員工染疫成本土病例，匡列近300採檢，還有40餘人需居家隔離，包含治療、採檢、疫調費用初估可能就達到600萬。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，將請法治組研析，有違規部份進行裁處，也不排除求償，「朝比較嚴格的方向執行」。

境外移入+3！來自菲律賓船員、印尼漁工染疫

境外移入+3！來自菲律賓船員、印尼漁工染疫

染新冠昏迷甦醒　他說話竟有蘇格蘭腔　

染新冠昏迷甦醒　他說話竟有蘇格蘭腔　

北京順義區進入戰時狀態　又有5人檢測陽性

北京順義區進入戰時狀態　又有5人檢測陽性

買嘸中國疫苗　傳阿根廷換駐華大使

買嘸中國疫苗　傳阿根廷換駐華大使

關鍵字：

華航倫敦減班變種病毒新冠肺炎桃機檢疫所

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

更多

最夯影音

更多
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來
范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面