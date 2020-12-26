影／華航英返台班機分批「桃機、檢疫所」皆設站採檢　不採台商包機模式

記者洪巧藍／台北報導

英國出現變種病毒，全球戒備，國內從23日開始祭出相關防疫措施，包含要求倫敦飛台北客機航班減半等，而明（27）日晚間將有減班以後首架返台航班。衛福部長陳時中今（26）日表示，預期將有120人自英返國，會全數進入集中檢疫所，且返台後就必須採檢，一部份機場、一部份到集中檢疫所進行。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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根據指揮中心強化防疫原規劃包含：有英國旅遊史者集中檢疫、倫敦飛台北客機航班減半、機組員須居家檢疫14天，且所有入境者須檢疫期滿前採檢。

陳時中今日宣布，自英返國者增加「回國即採檢」，結束檢疫也還是要採檢。陳時中解釋，本來想有症狀者採檢，但考量病毒還是有未知情況，蒐集資料對未來防疫計畫有所幫助。

陳時中也表示，不會比照過往台商包機模式，本次班機抵台後，會由防疫計程車接送到集中檢疫所，在那邊開始採檢，有一部份機場，有一部份到集中檢疫所做。

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