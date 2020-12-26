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英國智庫：中國2028年超美　成全球最大經濟體

▲專家分析，中美貿易戰有可能持續到明年。（圖／路透）

▲英國智庫CEBR認為，新冠肺炎疫情影響全球經濟復甦，中國經濟總量超過美國的時間將會提前。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）26日發表年度報告，指稱鑒於新冠肺炎疫情下，中美兩國復甦情況的反差，中國將於2028年超越美國，成為全球最大的經濟體，這較CEBR於2017年做出的預測，提前了5年之多。

CEBR在年度報告中指稱，美中之間經濟「軟實力」的較勁，一直是全球經濟的重要主題，同時，「新冠病毒大流行及相應的經濟影響，無疑使這場競爭形勢開始變得對中國有利。」

報告一共列出193個國家和地區的年度經濟增長前景，認為中國經濟正在反彈，2020年GDP增速預期為2%，反觀美國預計萎縮5%。CEBR副主席Douglas McWilliams說，我們預測中國將在當前的五年計劃期間（2020年-2025年），成為高收入經濟體。

與此同時，CEBR認為，其他亞洲經濟體的排名也在上升，印度有望在2035年，成為全球第三大經濟體；另一方面，英國在2020年，會名列世界第5大經濟體，「脫歐」並不會阻止英國未來15年的表現太多，但到了2024年，英國的全球排名估計會下滑到第6位。

報告還預測，2020年代中期將出現升息的經濟周期，對已因新冠危機響應措施大量舉債的政府，構成一大挑戰；另一方面，在全球變暖下，環境問題將在未來15年，對世界經濟格局產生嚴重影響。

報告認為，到2035年，海平面將比2020年上升45公分；隨著各國向淨零排放努力，全球對化石燃料的需求將減弱，油價持續走低，到2035年，原油價格可能跌破每桶30美元。

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