買嘸中國疫苗　阿根廷傳撤換駐華大使

▲中國「國藥集團」（Sinopharm）旗下中國生物，研發的新冠滅活疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

在土耳其、巴西、印尼相繼採用中國新冠疫苗的背景下，阿根廷的疫苗問題，於近日在中阿兩國引發關注。據阿根廷當地媒體報導，因「採購中國疫苗不力」還跑去海南島度假，官方擬撤換現任駐華大使路易斯·克萊科勒爾（Luis Maria Kreckler）。

阿根廷主流媒體《號角報（Clarín）》24日報導稱，官方消息人士表示，阿根廷外交部長索拉將召回現任駐華大使克萊科勒爾，理由是這位大使在洽談採購中國疫苗一事上進展不多。目前，撤換指令已經下達，聲明文件準備就緒。

▲阿根廷駐華大使克萊科勒爾。（圖／取自維基百科）

對此，克萊科勒爾的最新回應指出，他並未離開北京去海南島或任何一個海島度假。但對於是否將遭到撤換，他和阿根廷官方目前都未做出回應。

《號角報》還提到，克萊科勒爾與外交部長索拉之間，存在緊張關係，撤換一事也與政府矛盾有關，是一場「外交醜聞」；接任者方面，據稱是與克萊科勒爾關係不佳的現任阿根廷駐華投資及貿易促進特別代表薩比諾·瓦卡·納爾瓦哈（Sabino Vaca Narvaja）。

報導還說，事實上，克萊科勒爾已與中國國藥集團，就採購數百萬劑疫苗達成MOU，但他並未第一時間匯報索拉，反倒是告知了衛生部長和總統顧問，若他離任，將影響未來阿根廷向中國的疫苗採購。

據約翰斯·霍普金斯大學的疫情實時統計數據顯示，截至北京時間12月26日上午10時22分，阿根廷累計報告新冠肺炎確診病例1574554例，累計報告新冠肺炎死亡病例42422例。

為盡快平息肆虐的疫情，阿根廷政府已確定購買1970萬劑俄羅斯「衛星V」疫苗，目前到貨首批30萬劑。按照規畫，阿根廷將在明年3月底前，為1500萬人接種疫苗，包括醫護人員、軍警及教師，60歲以上年長者以及18歲至59歲患有疾病的人，預計每月接種500萬劑。

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