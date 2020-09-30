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僑胞有福了！APP免費醫療線上諮詢10月上線　24小時不間斷

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▲▼健康益友APP。（圖／記者黃巈禾翻攝）

▲健康益友APP。（圖／記者黃巈禾翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

海外僑胞有福了！衛生福利部、僑務委員會、台灣急診醫學會攜手合作，共同推出「健康益友」APP，為海外僑胞提供免費、24小時的醫療線上諮詢，服務時間為今年10月至12月。

僑委會表示，全球疫情蔓延，為關懷海外僑胞健康，推介台灣優質醫療科技實力，僑委會特結合衛福部及台灣急診醫學會，以緊急醫療創新服務模式，透過衛福部「健康益友」APP，提供線上醫師視訊健康諮詢。

僑委會指出，9月30日舉行啟動儀式，現場邀請僑胞實際與線上醫師進行健康諮詢，並分享使用經驗， 10月1日正式開放持有僑胞卡之全球僑胞下載使用，在光輝10月，展現臺灣對於海外僑胞的健康關懷。

僑委會說明，該APP服務對象為具有僑胞卡的海外僑胞，防疫期間，提供24小時免費的緊急醫療諮詢服務，以中文諮詢，文字檔可用英文，服務時間為今年10月至12月，若有延長另行公告。

該APP提供醫療諮詢服務的醫師為四大醫學中心急診專科醫師，包括林口長庚醫院、台中中國醫藥大學附設醫院、奇美醫院、高雄長庚醫院。不過，僑委會提醒，危及生命之狀況，應立即聯絡當地緊急醫療救護系統或立即送至醫院。

僑委會表示，僑胞若需要使用這個平台，可先下載「健康益友」APP綁定僑胞卡，以僑胞卡上的編號進行註冊，若要進行健康諮詢，進入APP之後點選24小時急診，輸入目前的症狀，也可以上傳照片或語音，輸入完畢後就可以送出申請，等待醫師接受任務。

醫師接受任務後，就可進入視訊諮詢室，待雙方都進入諮詢室後，就可以開始諮詢。醫師進入諮詢室後，視訊影像會出現在畫面中央，若要離開通話，點選「離開」按鈕即可。離開諮詢室後，等待醫師給予回饋建議，也可以至「我的紀錄」觀看。

健康益友APP操作說明影片：https://youtu.be/kkAOFct0ERU
ios下載：https://reurl.cc/4mrryY
Android 下載： https://reurl.cc/Ezjj2a
線上申辦僑胞卡：https://reurl.cc/v1aaqa

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