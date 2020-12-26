華航明自倫敦載120人返台！下機後搭防疫巴士「去集中檢疫所」

▲英國出現變種新冠肺炎病毒。（圖／路透）

記者李宜秦、洪巧藍／台北報導

英國出現變種新冠肺炎病毒，各國繃緊神經，明日華航將有一架班機自倫敦抵台，機上搭載約120名旅客，據了解，桃機公司將派專人帶領旅客搭乘防疫巴士，全將送往集中檢疫所，並進行14天的居家檢疫與7天的自主健康管理。

明（27日）華航CI082班機將從倫敦飛抵桃園機場，今晚於當地時間9時15分起飛，明晚6時15分飛抵桃機。據了解，旅客抵達桃園機場後，將會走專屬通道至乘車處，全員搭乘巴士至集中檢疫所，每人須進行14天的居家檢疫與7天的自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲先前包機回台時，飛機降落後直接滑行至機棚，由護理人員幫乘客檢疫。（圖／資料照／記者李毓康攝）

機場公司也將針對入境動線消毒，搭乘至集中檢疫所的巴士將採梅花座，車上40個座位預計將搭乘20人，現已調配6台防疫巴士。據了解，該批旅客將有專人引導，以便與其他出入境旅客分開。

華航表示，CI082 LHR 倫敦-TPE 桃園航班預定當地時間12/26晚上21:15起飛，台北時間12/27晚上18:15抵達。華航將配合疾管署機場現場人員的指示，引導旅客有秩序下機，由疾管署安排集中檢疫。現場協助的地勤人員，將穿戴口罩、隔離衣等防護裝備，以落實防疫。華航採用的A350班機最多可載300人，但由於梅花座等規定，旅客將約只有120人左右。

▲英國包機回台的乘客將會集中入住檢疫所。（圖／資料照／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

桃機公司表示，中華航空CI082班機定於本（26）日 21：15自倫敦起飛，預計明（27）日18：15抵台，依據訂位資料旅客人數為120人，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次。

機場公司依據疾管署日前邀集各相關單位討論自英國入境旅客集中檢疫工作會議決議，將負責執行相關清消作業，並協助載運旅客至集中檢疫所。

為強化防疫，機場公司於旅客入境後將進行候機室及相關動線清消，並安排專屬乘車區域及防疫車隊（遊覽車）6台，以梅花座方式每車搭載大約20人至集中檢疫所。

針對自英國入境集中檢疫，醫福會執行長王必勝表示，檢疫所量能充足，足以因應。

王必勝說明，目前國內檢疫所共有29處所數量約3200間，使用狀況因為人員進出有浮動，統計到上周使用率約六成左右。現階段因為印尼移工暫緩，入境人數減少，加上英國入境的人數沒有那麼多，整體估計量能充足，檢疫沒有問題。