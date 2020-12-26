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赴泰旅遊竟為走私7kg海洛因　毒鴛鴦過不了「這一關」全毀

▲謝姓女子與曾姓男子為牟取暴利，召來2名友人以免費赴泰國旅遊為由，私下走私2批重達7公斤高純度海洛英在桃園機場入境時遭海關當場人贓俱獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲謝姓女子與曾姓男子為牟取暴利，召來友人以免費赴泰國旅遊與代購為名，私下走私7公斤高純度海洛英在桃園機場入境時遭海關當場人贓俱獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

謝姓女主嫌與曾姓男友為牟取暴利，謝女聽從綽號「哥」之姓名不詳男子指揮，計畫從泰國運送一批海洛因來台，雇用另名謝姓女子、黃姓男子等人，假借代購赴泰國旅遊再私下取貨，從泰國將2批共重達7公斤高純度海洛因裝入爽身粉罐中企圖夾帶闖關，去年9月返台入境桃園國際機場時被海關攔下，當場人贓俱獲，桃檢偵訊後依毒品危害防制條例等罪嫌起訴；地院審結，將幕後操控的謝女、曾男依運輸毒品罪各判處無期徒刑，可上訴。

檢警調查，謝姓女主嫌在去年9月間，策劃曾姓男友與另名謝姓女子擔任運毒手，並答應事成分給兩人14至15萬元不等酬勞，運毒手謝女再以代購為名義，邀不知情的李姓與高姓友人同行，去年9月23日4人飛往泰國，並聯繫泰國當地人士取得貨品，內容為10罐爽身粉，其中卻暗藏海洛因。

4人赴泰完成代購任務後隨即返台，運毒手謝女與曾男以行李過重，需要分配秤重為藉口，暗自將其中幾罐爽身粉分裝置高姓與李姓友人行李中，9月25日返回桃園國際機場入境時，都被海關攔截，當場起出總重約3.6公斤高純度海洛因等證物。另一次犯行，是謝姓女主嫌在去年10月間，以3萬元聘僱黃姓男子，以相同方式到泰國走私海洛因，11月22日入境時再度於桃園國際機場被海關查獲。

檢警根據黃男與同行友人提供的線索，查獲主嫌謝姓女子到案。地院法官審理時，謝姓女主嫌辯稱，只請運毒手謝女與曾男到泰國代購，未指示運毒；謝、曾等人也辯稱去泰國是去購物，對於行李上夾帶海洛因之事毫無所悉，均否認犯行。

被攔查到案的李男指稱，到泰國時曾男曾單獨外出離開旅館，回來拿了紙箱，到機場就說行李超重，要請他們幫忙拖運，他沒多問箱子裡面裝什麼；同行高姓友人證稱，運毒手謝女邀約她去泰國代購買些痠痛貼布等貨品，但住宿與機票等都由謝女負責，未料返台時就被海關查獲。

地院法官查出，謝姓女主嫌策劃的第一團在桃機被攔查後，曾傳訊給黃男「還好你沒去，遇到白目的」，黃則回「不要找生手去，這樣妳比較放心」，法官根據相關證詞與查獲海洛因等證物，認定謝女等運輸第一級毒品犯行相當明確；主嫌謝女與曾男負責聯繫與取毒，押運時被攔查時還嫁禍給他人托運。

法官審酌，運輸海洛因重量甚重且純度極高，倘若流入市面將導致社會、司法付出莫大成本，主嫌謝姓女子、曾男處於支配地位，應從重量刑，各依2個與1個運輸第一級品罪，判處主嫌謝女、曾男無期徒刑，另運毒手謝女、黃男，分別判處18年、16年10月有期徒刑，可上訴。

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