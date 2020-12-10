國內緝毒史首見！雙肩背包型麻布袋藏32億海洛因　專家曝設計功能

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署會同海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位，查獲屏東縣恆春籍「億豐滿」號漁船涉嫌載運海洛因入境，起出324塊海洛因，重達126多公斤，市價超過32億元，查緝人員發現，毒梟包裝毒品麻布袋特別設計成雙肩背包型，以利於揹工於東南亞山區徒步運輸，是國內運毒史上首見，查緝過程還動用緝毒犬清查，在密艙內查獲毒品，訊後依毒品危害防制條例移送檢方收押偵辦。

▲屏東地檢署會同海巡署偵防分署高雄查緝隊等單位 ，查獲恆春籍漁船涉嫌走私海洛因毒品，起出324塊海洛因。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼方便東南亞山區運輸，包裝毒品用麻布袋雙肩背包型。

高雄查緝隊於今年初接獲情資，跨國運毒集團欲利用臺灣漁船走私大量毒品入境牟取暴利，遂與相關單位組成專案小組，經長期過濾、分析情資、並利用大數據研析比對掌握犯案時機，隨即通報第八巡防區進行勤務統合及運用雷達系統密切監控。

▲▼海洛因、逮獲嫌犯。

7月24日凌晨1時25分，海巡署偵防分署高雄查緝隊於今年7月24日會同基隆查緝隊、台中查緝隊、鳳山查緝隊、屏東查緝隊、艦隊分署第十四海巡隊、南部分署第六岸巡隊、第五岸巡隊及刑事警察局偵八大隊偵四隊等單位，在恆春外海54浬發現該船，由第十四海巡隊派2艇進行海上攔阻登檢，並運用海巡偵搜犬靈敏嗅覺針對漁船密艙清查，當場查獲海洛因324塊、重126多號公斤，經統計市價約新臺幣近32億元，可供130萬人吸食。

其中包裝毒品麻布袋特別設計成雙肩背包型，以利於揹工於東南亞山區徒步運輸，此手法在國內運毒史上乃為首見。

經長達4個月追緝幕後集團，將毒品交通、貨主及金主等成功溯源三層共逮捕5人，另專案小組聯合該分署特勤人員於同年8月19日在高雄瑞豐商圈合力逮捕貨主時，過程中遭民眾側錄向媒體披露，所幸緊急收網保全證據，一舉瓦解以溫姓男子為首的毒品走私集團。

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