毒梟藏1.5KG毒值255萬　帶「一長2短」防身...曾2度撞警逃逸

記者邱中岳／台北報導

北市刑大在2019年9月份，遭1名毒販衝撞開3槍還擊，但毒販交保後仍不知悔改，繼續從事販毒工作，警方9月份鎖定行蹤上門逮人，卻又被毒販衝撞逃逸，最後在11月順利於北市逮捕該名毒販。

警方調查，35歲的周姓毒販，在2019年9月份，在板橋長江路衝撞警員後逃逸，當時警方還開3槍制止，最後順利逮捕周姓男子以及黃姓女友，警方也在車上搜出大批毒品。

▲周姓嫌犯曾衝撞警車被開槍制止，事後又再度衝撞警員，最後在北市落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後周姓男子不知悔改，警方在2020年9月，發現周男在桃園八德以汽修廠掩護販毒，於是前往搜索，周姓男子發現警方上門，隨即跳上車再度衝撞警員逃逸。

警方當時在周嫌租屋住內查獲1把改造手槍以及15顆子彈，並且查扣海洛因209公克、安非他命1.288公斤，市價超過255萬，且發現周嫌在維修廠內停放4、5部汽車代步，最後全部扣回北市刑大。

▲周姓嫌犯平時用修車廠當掩護，其實裡面藏有大量海洛因、安毒。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後警方經過2個月追查，發現周又再度現身北市，趁周嫌下車之際上前逮人，並在車內查獲1把霰彈槍以及4顆子彈，另外還有1把改造手槍以及5顆子彈。

警方清查，男子因從9月逃逸後，因涉及另案分遭桃園地院發布毒品通緝，另外也因槍砲案未到案入監執行，遭新北地檢署發布通緝，而又因衝撞警員、查獲槍枝，訊後分依妨害公務、槍砲以及毒品等罪送辦。

▲周嫌平時當獨行俠，為避免被黑吃黑，隨身都會帶槍防身。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，周姓男子平時出入都是一個人，因曾經遭毒品黑吃黑，疑似自行鑽研改槍，避免再遭人「劫貨」，也在住修車廠內查獲改槍工具。

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