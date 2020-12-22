姊弟戀毒鴛鴦詐騙！印演唱會假門票「吸金20萬」　女護愛扛責遭押

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊日前接獲多位民眾報案，發現有假網拍集團透過臉書社團、蝦皮、旋轉等網路賣場販售蔡依林、五月天、歌劇魅影等知名歌星團體表演門票、蘭城晶英酒店、西堤餐券等熱門商品，等到民眾匯款後就封鎖失聯，一女被害人匯款1萬4千元購買兩張蘭城晶英酒店住宿券也慘遭詐騙。

▲刑事局偵九大隊破獲高雄情侶檔經營假票券拍賣詐騙、逮捕兩人並起獲手機、假票券等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵九大隊破獲高雄情侶檔經營假票券拍賣詐騙、逮捕兩人並起獲手機、假票券等贓證物。（圖／記者張君豪攝）

警方13日行動在高雄市新興區逮捕李姓情侶檔，這才發現他們所擁有的演場會票券、餐券都是抓網路圖檔列印藉此詐騙，手段相當粗糙，但因民眾想參加熱門演唱會心態熱切，仍有多人被騙引發警界關注。

▲刑事局偵九大隊破獲高雄情侶檔經營假票券拍賣詐騙、圖為販售假票券的對話截圖。（圖／記者張君豪攝）

刑事局獲報後會同高市警仁武分局共組專案小組，發現該集團從今年8月起分別在蝦皮、旋風拍賣及臉書社團以多個假帳號販售上述演唱會門票、住宿券、餐券詐騙被害人，警方統計共有49位民眾被騙，財損金額約在數千到一萬多元之譜，總計財損金額約新台幣22萬元左右。

專案小組13日持高雄地檢署拘票到高雄市新興區某旅館查獲李姓情侶檔，並查扣犯案手機、人頭SIM卡、彩色列印的假票券等贓證物，警方發現李姓男子（28歲）與余女（36歲）是姊弟戀情侶檔，且兩人均有毒品、詐欺前科，犯罪所得都用來購買安非他命吸食、或供平常食宿花用殆盡。

兩人到案後，李男辯稱僅知道女友經營網拍，但撇清稱不知販售假票券，余女則深情款款一肩扛起所有罪責，聲稱刊登假網拍、販售假票券都是自己所為，袒護小男友心態相當明顯；警訊後將兩人均依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢察官訊後將余女聲押獲准，李男則無保請回。

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