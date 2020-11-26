不知K他命變海洛因...法官信了！3人運毒2人免關　苗檢已提上訴

▲3男代領K他命，送來卻成海洛英，向法官稱不知情，法院竟判2人免關，苗檢指出錯誤，依法提上訴。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗1名溫姓男子收5萬元答應代收包裹，並邀楊男、劉男一起去領，被埋伏的警調人員逮捕，因為包裹內竟裝了2公斤的海洛因。苗栗地院審理時，採信3人「被告知領的是K他命」的說法，將起訴法條由刑度為死刑或無期徒刑的運輸第一級毒品重罪，改以運輸第三級毒品罪判溫男2年8個月，楊男1年10個月、宣告緩刑5年，劉男1年4個月、宣告緩刑4年；苗栗地檢署指出原審判決3點錯誤，將依法提起上訴。

苗檢指出，運輸第一級毒品罪並不以行為人「明知」運輸第一級毒品為構成要件，只要預見有此種可能性存在已經足夠，此一見解為向來法院見解所採納，目前也廣泛被各審級法院所適用；因此只要行為人可得認識運輸之物品為毒品，便依照其實際運輸之毒品級別論罪。

苗檢提出證據表示，高院、屏東地院也有前例，多個運毒被告都是辯稱不知道是一級毒品，法官仍依一級毒品判刑，所以原審判決違背多數法院見解，遽以採信被告3人之辯詞而判處運輸第三級毒品罪，並無道理。若容許此種辯解，將來運輸毒品者被捕時更可以辯稱以為是仿冒品云云，將判處商標法刑責豈不更輕？

另外，苗檢也認為，此案量刑過輕且不宜宣告緩刑，法院判處運輸第三級毒品罪之案件，雖然也有判處緩刑的前例，但該等判處緩刑的案件都是「實際上運輸第三級毒品」的情況，不曾有過「實際上運輸第一級毒品」卻仍判處緩刑的案例。而第一級毒品之所以為第一級毒品，就是在於其成癮性、傷害人體健康之特性格外嚴重，面對運輸此類至毒之物，豈有緩刑空間？原審判決之量刑顯然輕重失衡。故苗檢收受判決後已經迅速依法向臺灣高等法院臺中分院提起上訴。

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