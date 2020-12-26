中科院飛彈技術師「寢室種大麻」！憲兵搜出搖頭丸　今依3罪起訴

▲中科院謝姓技術士在寢室內種植大麻遭起訴。（圖／翻攝Google Maps）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國家中山科學研究院飛彈所謝姓技術師（29歲）在龍潭院外單人宿舍內栽種大麻，今年7月22日因宿舍管理人發覺謝嫌寢室用電量異常，且夜間門縫經常發出紫光，入內稽查後全案因此曝光。憲兵隊在謝嫌寢室中起出13株大麻，還查獲搖頭丸、毒郵票等物，檢方偵結後，依私運管制物、製造及持有第二級毒品等3罪將其起訴。

起訴內容指出，謝男今年2月份透過尼德蘭網路、以每5顆新台幣300元價格購買大麻種子入台，並以郵寄方式直接寄抵宿舍，隨後謝上網自學大麻種植技術，再自行網購土壤、肥料、照明設備等器材，直接將寢室當成大麻種植場栽種，並待株體長成後再剪下葉片，陰乾製成菸草吸食。

但今年7月間，宿舍管理人察覺謝嫌寢室用電量暴增，且入夜後門縫經常發出紫光，察覺情況有異，因此通報桃園憲兵隊到場查看，當場在房內起出13株活體大麻、5包乾燥大麻、種子、搖頭丸、毒郵票等物。

謝嫌落網後供稱，這些大麻植株都是「自種自用」，因工作壓力大，才會透過吸食大麻紓壓，但因其種植過程繁瑣，因此選在宿舍內栽種「就近照料」，強調自己絕無販售；而寢室內另外查獲的搖頭丸、毒郵票等物，謝嫌則稱，是7月份時與一名年籍不詳之男子相約在中壢碰面，並以3萬元現金購得。

檢方偵結後，認為謝嫌犯嫌明確，因此依涉犯私運管制物品進口罪、意圖供栽種之用而運輸大麻種子罪、製造第二級毒品大麻與持有罪嫌，共3罪將其起訴。