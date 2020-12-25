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桃園陸軍中尉輕生...手留同事姓名　家屬疑有冤！檢5千字Q＆A釋疑

▲陸軍六軍團269旅黃姓中尉今年4月間在部隊中被發現輕生案，桃檢25日偵結直屬10名軍士官不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲陸軍六軍團269旅黃姓中尉今年4月在部隊輕生，桃檢25日偵結，直屬10軍士官獲不起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍269旅黃姓中尉排長今年4月間在營區大禮堂輕生，家屬發現死者手中寫有某士兵名字等內容，懷疑軍方涉嫌長期霸凌，憤而提告；桃檢歷經8個月偵查，確認黃是自殺身亡，還主動製作多達5千餘字Q&A解釋，25日偵結對陳姓上校副旅長等10軍士官予不起訴。

黃姓排長家屬指控，黃的直屬上級包括269旅陳姓上校副旅長、趙姓中校科長、戴姓少校參謀官、呂姓少校參謀官、呂姓少校連長，另外部署、下級士官有，蘇姓中士組長、余姓中士副組長、連姓上士、曾姓中士以及廖姓中士等共10名軍士官涉嫌凌虐，因此提告。

家屬指控，黃在2018年9月17日分發至陸軍六軍團位於桃園市楊梅區269旅擔任旅部連保養排中尉排長並兼任聯合二級廠廠長，軍方明知他非「兵工」專長且個人業務沈重，竟多次在公開場合、辦公室內對其以「菜排」、「廢物」、「三字經」等言詞辱罵、恐嚇，黃長期受到精神虐待，導致選擇自縊身亡，其中呂姓少校參謀官還故意刪除與黃之間對話，企圖湮滅證據。

針對家屬提出質疑與告訴，檢方歷經8個多月偵辦，認定真正死因是「自殺」，因營區大禮堂內並無監視器，檢方在其筆記本、電腦、手機尚無發現其他輕生有關文字，左手書寫的文字經鑑定為「上兵楊某某」、不詳算式、數字「108」等文字，意義並不明確，難認與死亡原因有關聯，無法認定有遭凌虐致死。

桃檢還製作多達5千餘字Q&A，列出5大疑點包括自殺理由、擔任二級廠廠長是否合於規定說明進行查證，黃自縊用的繩結，是其筆記中特戰基本繩結，另外現場繩索、欄杆都只有黃的DNA，解剖也認定是上吊輕生，因此對10名軍士官做出不起訴處分。

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