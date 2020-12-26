北京順義區進入「戰時狀態」　昨爆2確診今又5人檢測陽性！

▲北京連日新增多起病例，官方展開檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市順義區近日新增多起新冠肺炎確診及無症狀感染病例，26日又有5人被檢測為陽性，官方宣布，順義區全區進入戰時狀態。

北京25日再新增2名確診病例，官方對朝陽區3個街道，順義區12個街道鄉鎮以及天竺綜保區相關人員開展核酸檢測，經初步檢測，已有5人核酸檢測為陽性，均為確診病例的密切接觸者。

由於順義區近日已新增多起病例，官方也宣布，全區進入戰時狀態，5名檢測陽性者所居住的順義區南法信鎮西杜蘭村、東海洪村進行封閉式管理，全部落實管控措施。

順義區委常委、常務副區長支現偉指出，順義區將對確診病例主要活動、居住區域人員啟動全員核酸檢測，並在此基礎上逐步擴大核酸檢測範圍，計劃檢測80萬人。

根據北京疾控中心資料，25日確診的兩人都居住在順義區，一名31歲女性為便利商店員工，因店內銷售冷鮮食品，於24日由公司安排接受檢測，25日結果呈現陽性，同日確診。

另一名29歲女性16日就出現咽喉痛、頭暈等症狀沒有就診，23日自覺發燒，前往順義醫院發熱門診就診，檢查顯示雙下肺有感染，病毒檢測為陰性，院方建議留院觀察，但她拒絕後離院；隔日該女又到醫院進行檢測，結果為陽性，之後被確診。