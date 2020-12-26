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LIVE／防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，全台確診總人數上衝至783例，而英國出現變種新冠肺炎病毒，台灣往來英國航班減班之後，明（27日）將有華航CI082包機將載運約120名旅客回台灣，台灣為了防疫，這批返台旅客將會在機場檢疫後搭乘防疫巴士，送往集中檢疫所，要進行14天的居家檢疫和7天自主健康管理。相關的規範以及今日新增的3例確診個案狀況，指揮中心發言人莊人祥將於下午2點說明。

▲▼華航包機。（圖／記者李毓康攝）

▲▼目前了解該班飛機抵達後，將比照先前包機模式，在機場先採檢。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼包機。（圖／記者李毓康攝）

明（27日）華航CI082班機將從倫敦飛抵桃園機場，今天將於當地時間9點15分起飛，明晚6點15分飛抵桃機。旅客抵達桃園機場後，將會走專屬通道至乘車處，全員搭乘巴士至集中檢疫所，每人須進行14天的居家檢疫與7天的自主健康管理。莊人祥表示，先前了解該航班只有95名旅客，但後來返台班機減班，導致人數增加。

▲▼類包機湖北台灣人今、明解除隔離，第一架次民眾今天上午離開檢疫所前，錄影致謝。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲返台民眾將集送送到檢疫所隔離14天。（圖／資料照／湖北台胞返鄉救援會提供）

莊人祥說，因應英國變種病毒，入境者除了將全面集中檢疫、檢疫期滿前採檢外，更加碼比照包機模式，在旅客一入境後就先全面採檢。如此嚴謹的2大原因，莊人祥解釋，一方面考量台灣至今尚未偵測到變種病毒病例，且民眾對此變種病毒有較多疑慮，入境採檢可望在第一時間驗出確診者，強化防疫；另一方面，國內對變種病毒了解不多，台灣也沒有相關病例，若能及早驗出陽性個案，有較高機率培養出活體病毒，供國內學研單位對病毒做更深入的研究。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至12月25日為止，全台新冠肺炎確診者為780人，26日新增3例境外移入確診個案，讓全台確診者統計數字來到783人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至12月25日為止，全台新冠肺炎確診者為780人，26日新增3例境外移入確診個案，讓全台確診者統計數字來到783人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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