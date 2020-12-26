　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英國爆新冠變種病毒減班後首迎接包機　莊人祥曝入境採檢2原因

▲▼先前台商包機返台情況。（圖／記者李毓康攝）

▲先前台商包機返台情況。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者張茗喧台北

華航一架載約百人的航班將於27日晚間從英國抵台，疫情指揮中心發言人莊人祥今天證實，這是英國減班措施上路後首架返台航班，為強化防疫、掌握病毒狀況，將全面入境後採檢。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，英國出現變種病毒疫情，全球戒備。中央流行疫情指揮中心23日起也祭出3大防疫措施，包括有英國旅遊史者集中檢疫、倫敦飛台北客機航班減半、機組員須居家檢疫14天，且所有入境者須檢疫期滿前採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航一架約載百人乘客的航班預計在英國當地25日晚間啟程返台，預計在台灣時間27日晚間抵台，相關防疫措施引發各界關注。

指揮中心發言人莊人祥今天上午接受中央社記者訪問時表示，今年受到疫情影響，往來英國的航班本來就不多，明天這班航班更是英國加強防疫措施上路以來，首班自英國返台的航班，預計載回100多人。

他表示，根據先前掌握到的狀況，首班返台航班僅約95名旅客，後來可能因英國疫情升溫，加上返台航班減半，導致人數突然增加至100多人。

莊人祥說，因應英國變種病毒，入境者除了將全面集中檢疫、檢疫期滿前採檢外，更加碼比照包機模式，在旅客一入境後就先全面採檢。

這麼做有2大原因，莊人祥解釋，一方面考量台灣至今尚未偵測到變種病毒病例，且民眾對此變種病毒有較多疑慮，入境採檢可望在第一時間驗出確診者，強化防疫；另一方面，國內對變種病毒了解不多，台灣也沒有相關病例，若能及早驗出陽性個案，有較高機率培養出活體病毒，供國內學研單位對病毒做更深入的研究。

在集中檢疫所量能方面，莊人祥說，近期集中檢疫占床率約為6成，但最近已暫緩印尼移工來台，英國返台人數也不多，每週大約100多人，檢疫量能都還充足。

ET快訊
「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒上廁所23歲妹崩潰
17年來最冷！跨年夜「台北氣溫」出爐
海軍棄單16桌菜色曝光　活蝦店老闆曝心聲
呱吉9000萬負債靠3年搞定　驚爆：千萬不要隨便買遊戲股
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

LIVE／防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　指揮中心14時說明

以為撿到便宜！她開箱驚見「黃白霉斑」噁炸　網轟：清證件套庫存

17年來最冷！跨年夜「台北氣溫」出爐　打破2004年低溫紀錄

今起連4天中南部汙染物易累積空品「亮橘燈」　2時段空氣最髒

英國爆新冠變種病毒減班後首迎接包機　莊人祥曝入境採檢2原因

海軍棄單16桌菜色曝光　活蝦店老闆曝心聲

紐籍機師染疫釀本土還牽連數百人採檢　花費上看600萬「全民買單」

「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒嗯嗯！23歲妹哭：只能切掉嗎

夫嫌性教育太早教！她問「月經從哪流出」傻眼了：在開玩笑？

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

LIVE／防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　指揮中心14時說明

以為撿到便宜！她開箱驚見「黃白霉斑」噁炸　網轟：清證件套庫存

17年來最冷！跨年夜「台北氣溫」出爐　打破2004年低溫紀錄

今起連4天中南部汙染物易累積空品「亮橘燈」　2時段空氣最髒

英國爆新冠變種病毒減班後首迎接包機　莊人祥曝入境採檢2原因

海軍棄單16桌菜色曝光　活蝦店老闆曝心聲

紐籍機師染疫釀本土還牽連數百人採檢　花費上看600萬「全民買單」

「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒嗯嗯！23歲妹哭：只能切掉嗎

夫嫌性教育太早教！她問「月經從哪流出」傻眼了：在開玩笑？

北京順義區進入「戰時狀態」　昨爆2確診今又5人檢測陽性！

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

54歲李若彤撞衫舒淇！「最美小龍女」領口差一截仙氣照樣噴發

聖誕寫真被飆罵「用身體賺錢不要臉」！白癡公主高EQ回應了：糟糕

aespa《SBS歌謠大戰》服裝被批超俗！網讚BLACKPINK造型師好強大

搶拍可愛莎莉！「PLAY LINE FRIENDS」插旗高雄　限量150cm熊大必收

買嘸中國疫苗　阿根廷傳撤換駐華大使

LIVE／防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　指揮中心14時說明

他低頭看診突手麻！X光一照「骨刺長整排」驚呆　醫曝有3症狀別拖了

要價近300萬的車…北宜奧迪自撞「近乎全毀」　車友：超多XX在開

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

台中柳川塞爆！他嗆「人口密集度高」被打臉

快訊／08：28高雄4.2地震　最大震度3級

高雄菲籍女出關後確診　揪9人吃鍋採檢結果出爐

快訊／再增3例境外移入！

屁孩喝過飲料放回去！家樂福怒了

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

跨年寒潮爆發「嘉義以北」急凍5℃　大屯山會下雪

更多熱門

相關新聞

確診個案無擴散社區？急診醫曝「8個字原因」

確診個案無擴散社區？急診醫曝「8個字原因」

近期境外移入確診個案零星增加中，其中最受關注的莫過於紐籍機師（案765）打破台灣連續253天零本土的紀錄。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，最近家人問他「台灣人是不是有什麼特殊體質？」怎麼每次有確診者進入社區，都沒有擴散造成群聚或社區感染。他以簡單8個字說明一切。

陸展開新冠疫苗接種預約　兩針444元人民幣

陸展開新冠疫苗接種預約　兩針444元人民幣

機組員防疫計畫「好很多」　陳時中：確保外站管理完全

機組員防疫計畫「好很多」　陳時中：確保外站管理完全

廣達集團女員工仍有流鼻水「情緒穩定」

廣達集團女員工仍有流鼻水「情緒穩定」

大連24小時輪班　全力核酸檢測

大連24小時輪班　全力核酸檢測

關鍵字：

新冠肺炎英國疫情華航包機莊人祥變種病毒

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來
小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面