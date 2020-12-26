英國爆新冠變種病毒減班後首迎接包機　莊人祥曝入境採檢2原因

▲先前台商包機返台情況。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者張茗喧台北

華航一架載約百人的航班將於27日晚間從英國抵台，疫情指揮中心發言人莊人祥今天證實，這是英國減班措施上路後首架返台航班，為強化防疫、掌握病毒狀況，將全面入境後採檢。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，英國出現變種病毒疫情，全球戒備。中央流行疫情指揮中心23日起也祭出3大防疫措施，包括有英國旅遊史者集中檢疫、倫敦飛台北客機航班減半、機組員須居家檢疫14天，且所有入境者須檢疫期滿前採檢。

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華航一架約載百人乘客的航班預計在英國當地25日晚間啟程返台，預計在台灣時間27日晚間抵台，相關防疫措施引發各界關注。

指揮中心發言人莊人祥今天上午接受中央社記者訪問時表示，今年受到疫情影響，往來英國的航班本來就不多，明天這班航班更是英國加強防疫措施上路以來，首班自英國返台的航班，預計載回100多人。

他表示，根據先前掌握到的狀況，首班返台航班僅約95名旅客，後來可能因英國疫情升溫，加上返台航班減半，導致人數突然增加至100多人。

莊人祥說，因應英國變種病毒，入境者除了將全面集中檢疫、檢疫期滿前採檢外，更加碼比照包機模式，在旅客一入境後就先全面採檢。

這麼做有2大原因，莊人祥解釋，一方面考量台灣至今尚未偵測到變種病毒病例，且民眾對此變種病毒有較多疑慮，入境採檢可望在第一時間驗出確診者，強化防疫；另一方面，國內對變種病毒了解不多，台灣也沒有相關病例，若能及早驗出陽性個案，有較高機率培養出活體病毒，供國內學研單位對病毒做更深入的研究。

在集中檢疫所量能方面，莊人祥說，近期集中檢疫占床率約為6成，但最近已暫緩印尼移工來台，英國返台人數也不多，每週大約100多人，檢疫量能都還充足。