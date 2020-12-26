直擊開箱／朕豪酒店五星豪華早餐一次曝！意外捕獲楊秋興免費爽吃

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

朕豪酒店25日正式開幕試營運，因臨時改名營運惹議，酒店臨時釋出有條件免費入住福利，讓不少旅客直呼「賺到了！」由於朕豪酒店內部設施是以「萬豪標準」做規劃，也被視為2020年最值得期待的五星國際酒店，究竟早餐會有多豐盛？《ETtoday新聞雲》記者實際走一趟，直擊豪華五星餐點。

▲朕豪酒店開幕試營運，自助早餐餐點內容一次曝光。（圖／記者許宥孺攝）

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《ETtoday新聞雲》記者26日上午前往朕豪酒店自助餐廳消費，恰巧遇見前高雄縣長楊秋興，楊秋興說，之前就和幾位好友相約在開幕第一天入住，總共訂了4間，現賺2萬多，直呼「賺到了！哈哈哈！」對於早餐菜色是否滿意？楊秋興說：「還不錯！現在還在試營運，餐廳很大，有熱食、水果、咖啡等等，還不錯，格局相當不錯。」

▲麵包區至少有16種口味可選擇。（圖／記者許宥孺攝）

記者觀察，豪享自助餐廳早餐選擇頗為多樣，麵包區至少有16款口味的麵包，包括可頌、法式吐司等，還有廚師在餐檯區現烤比利時鬆餅；口味抹醬有9種，另還有巧克力和煉乳噴泉。

▲朕豪酒店自助早餐，豬肉製品皆特別標註「台灣豬肉」。（圖／記者許宥孺攝）

熱食區部分，中式早餐有餡餅、蘿蔔糕、煎餃、油條、春捲、燒賣等，喜歡吃湯麵、粥品的民眾，也可自選配料由廚師開火現煮;西式早餐則有培根、熱狗、炒蛋、火腿、薯餅等；另有素食區。

▲▼湯麵和粥品都是廚師現煮。（圖／記者許宥孺攝）

早餐飲品選擇有全脂牛乳、低脂牛乳、無糖豆漿、優酪乳，另有自動咖啡機和手沖美式咖啡，果汁部分則有葡萄汁、柳橙汁、葡萄柚汁、芒果汁和西瓜汁；至於麥片配料也很豐盛，南瓜子、核桃、杏仁、香蕉乾、玉米片等應有盡有，喜愛享受優格、沙拉早餐的旅客也有口福，吧檯備有多種新鮮水果和生菜可搭配食用。

▲▼朕豪酒店自助早餐。（圖／記者許宥孺攝）

位在酒店9樓的豪享自助餐廳，座位共400席，早餐供應時段為上午6點30分至10點30分。記者實際體驗後，認為餐點雖相當多樣化，但和其他五星級飯店並無太大差異，較令人期待的是，甜點是選用莫凡比冰淇淋，可惜早餐時段並沒有開放。

▲豪享自助餐廳選用莫凡比冰淇淋，但早餐時段不開放。（圖／記者許宥孺攝）

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