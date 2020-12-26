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獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄萬豪酒店試營運前突改名「朕豪」引發消費者譁然，有民眾認為就是衝著「萬豪之名」才去消費，為此，酒店大方提出超級回饋！只要是24日前的訂房旅客「全部免費且附送早餐」，至於究竟有多少「幸運兒」入住，《ETtoday新聞雲》記者掏腰包獨家前往朕豪酒店消費，以早餐的用餐人數初步估計，應該有近千名旅客免費入住。

▲朕豪酒店試營運第二日的豪爽自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲朕豪酒店9樓豪享自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

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高雄萬豪酒店改名後，12月24日前預訂的旅客不僅可以免費還送早餐，而在入住之後隔天，早餐的用餐地點是在9樓的豪享自助餐廳，以公告官方價格來計算，假日的早餐費用一人是750塊錢，另外還得加1成服務費，等於一人是825塊。而《ETtoday新聞雲》記者就自掏825塊錢，前往體驗朕豪酒店試營運第二天的早餐，同時以早餐人數來推估試營運首日，究竟有多少幸運兒獲得免費爽住的小確幸！

▲朕豪酒店試營運第二日的豪爽自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲朕豪酒店試營運首日隔天，前往用早餐的民眾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲朕豪酒店試營運第二日的豪爽自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲豪爽自助餐廳明顯幾近有一半的空桌    。（圖／記者吳奕靖攝）

記者就實地捕捉到前高雄縣長楊秋興跟他的友人，一行10人同桌用餐，楊秋興表示自己就是試營運首日爽住的其中一位，言談中感覺他相當興奮，楊秋興說自己是在26日上午8點半到餐廳用餐，根據他的觀察同時段用餐人數大約是超過百來位旅客。

記者是在上午接近9點進入餐廳，就看到豪爽自助餐廳的座位還有近一半座位屬於空桌，記者用餐時間大約1個半鐘頭，雖然旅客有陸續進入用餐，但也有人離開，所以這一個半小時內座位還是有一半空桌，依照官方提供的座位數400位來計算，當時大約有200位旅客同時在餐廳，而豪爽自助餐廳的營業時間為上午六點半到十點半，如果以每人用餐時間為1小時來計算，將會有4輪，用這個來推估豪爽自助餐廳26日早餐人數大約是在800位上下。

▲朕豪酒店試營運第二日的豪爽自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者在9點後前往用餐。（圖／記者吳奕靖攝）

不過這800位是否都是免費的，有沒有跟記者一樣「自費」體驗的民眾，現場服務人員表示：「今天無法確定，因為餐期還沒有結束」，記者繼續追問：「大部分是昨天免費住在這邊的嗎」？服務人員說：「當然是以房客偏多，整體來說是房客偏多」。記者又問：「今天客人多嗎」？服務人員說：「應該算多，很忙，如果試營運來說的話，客數比在高雄（其他飯店）的量算多了」。

▲朕豪酒店試營運第二日的豪爽自助餐廳 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者2人自費前往豪爽自助餐廳消費，實地觀察早餐人數來推估免單數             。（圖／記者吳奕靖攝）

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朕豪萬豪酒店試營運改名免費入住免單早餐自助餐

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