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快訊／高雄萬豪酒店開幕前夕突改名「朕豪」！關鍵原因曝

▲▼高雄萬豪酒店開幕前夕改名為「朕豪酒店」。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》）

▲高雄萬豪酒店開幕前夕改名為「朕豪酒店」。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》）

記者許宥孺／高雄報導

高雄萬豪酒店12月25日起試營運，沒想到開幕前夕，臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」卻驚爆萬豪酒店改名為「朕豪酒店」！從照片上來看，萬豪酒店的「萬」字被字卡覆蓋為「朕」，其關鍵原因是內部軟硬體設施未達「萬豪標準」，因此先以「朕豪」之名對外試營運，以免砸了萬豪招牌。對此，朕豪大酒店也發出聲明稿回應，並強調25日會如期投入試營運，以及並未跟萬豪終止合作。

義联集團強調，酒店當初就是以「朕豪大酒店」為名來註冊，由於高雄萬豪酒店何時開幕已讓民眾期待已久，但受到疫情影響，需待萬豪國際總部來台確認相關介面後，酒店即會以「萬豪酒店」正式掛牌營運，因此酒店並無和萬豪酒店終止合作關係。

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▲▼高雄萬豪酒店開幕前夕改名為「朕豪酒店」。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》）

▲▼高雄萬豪酒店開幕前夕改名為「朕豪酒店」。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》）

▲▼高雄萬豪酒店開幕前夕改名為「朕豪酒店」。（圖／翻攝自臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》）

以下為朕豪大酒店官方聲明：

原訂12月25日舉行試營運開幕的高雄萬豪酒店（原名：朕豪大酒店），由於萬豪國際總部與酒店間，雙方系統之建置仍需點時間做調整，酒店雖然已全面做好營運相關準備工作並取得政府相關主管機關之核可，但基於操作之相關介面更能滿足雙方之意見與看法，目前正積極努力協調推進中。
由於台灣對於國旅市場的高度需求以及社會各界對於本酒店的熱切期待，因此本酒店將先暫以原「朕豪大酒店」名義如期投入試營運開幕儀式，待疫情緩解，萬豪國際總部可來台確認相關介面後，屆時會以「高雄萬豪酒店」正式掛牌營運。

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